Жёлтые пятна от пота исчезнут с одежды: поможет паста из трёх ингредиентов

Как удалить пятна от пота с одежды: простое средство из 3 ингредиентов / © unsplash.com

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Жёлтые пятна под мышками на светлых футболках и рубашках не всегда удаётся удалить обычной стиркой. Причина в том, что такие загрязнения образуются не только из-за пота — в волокнах ткани постепенно накапливается смесь кожного жира и компонентов антиперспиранта.

Об этом сообщило издание Express.

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Эксперт по уборке Шантель Мила предложила обрабатывать проблемные участки перед стиркой с помощью домашней смеси из трёх компонентов.

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По словам Милы, появление стойких желтых пятен может быть вызвано взаимодействием пота и кожного жира с алюминием, входящим в состав многих антиперспирантов. Со временем эти вещества накапливаются в ткани, поэтому избавиться от загрязнения становится сложнее.

Что нужно сделать перед стиркой

Для обработки одежды необходимо смешать по полстакана пищевой соды и перекиси водорода, а затем добавить чайную ложку средства для мытья посуды. Смесь должна приобрести консистенцию жидкой пасты.

Её нужно распределить по загрязнённым местам жёсткой щеткой и не смывать в течение часа. Только после этого вещь следует положить в стиральную машину и запустить обычный цикл.

Каждый компонент смеси выполняет свою функцию. Сода помогает нейтрализовать запахи и освежить белую ткань, перекись водорода — осветлить её и продезинфицировать, а средство для мытья посуды помогает справиться с жирными загрязнениями.

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В компании Clean Heart Maids объясняют действие перекиси водорода выделением кислорода при контакте с загрязнением. Этот процесс разрушает химические связи в молекулах пятна, благодаря чему его становится легче удалить.

Почему загрязненную одежду лучше не класть в сушильную машину

Еще одна ошибка может привести к тому, что желтые пятна станут более стойкими. Специалисты Currys не рекомендуют сушить загрязненную белую одежду в сушильной машине, поскольку под воздействием высокой температуры пятна могут сильнее въесться в ткань. Поэтому вещи, на которых остались желтые пятна, рекомендуется сушить на воздухе.

Напомним, что жирные пятна на одежде часто не исчезают даже после обычной стирки. Однако справиться с загрязнением можно с помощью простых средств, которые найдутся в доме — от соли и соды до средства для мытья посуды.

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