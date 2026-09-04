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Жёлтые пятна от пота исчезнут с одежды: поможет паста из трёх ингредиентов
Жёлтые пятна от пота на белой одежде могут оставаться даже после стирки. Эксперт по уборке назвала три ингредиента, из которых можно приготовить средство для их удаления.
Жёлтые пятна под мышками на светлых футболках и рубашках не всегда удаётся удалить обычной стиркой. Причина в том, что такие загрязнения образуются не только из-за пота — в волокнах ткани постепенно накапливается смесь кожного жира и компонентов антиперспиранта.
Об этом сообщило издание Express.
Эксперт по уборке Шантель Мила предложила обрабатывать проблемные участки перед стиркой с помощью домашней смеси из трёх компонентов.
По словам Милы, появление стойких желтых пятен может быть вызвано взаимодействием пота и кожного жира с алюминием, входящим в состав многих антиперспирантов. Со временем эти вещества накапливаются в ткани, поэтому избавиться от загрязнения становится сложнее.
Что нужно сделать перед стиркой
Для обработки одежды необходимо смешать по полстакана пищевой соды и перекиси водорода, а затем добавить чайную ложку средства для мытья посуды. Смесь должна приобрести консистенцию жидкой пасты.
Её нужно распределить по загрязнённым местам жёсткой щеткой и не смывать в течение часа. Только после этого вещь следует положить в стиральную машину и запустить обычный цикл.
Каждый компонент смеси выполняет свою функцию. Сода помогает нейтрализовать запахи и освежить белую ткань, перекись водорода — осветлить её и продезинфицировать, а средство для мытья посуды помогает справиться с жирными загрязнениями.
В компании Clean Heart Maids объясняют действие перекиси водорода выделением кислорода при контакте с загрязнением. Этот процесс разрушает химические связи в молекулах пятна, благодаря чему его становится легче удалить.
Почему загрязненную одежду лучше не класть в сушильную машину
Еще одна ошибка может привести к тому, что желтые пятна станут более стойкими. Специалисты Currys не рекомендуют сушить загрязненную белую одежду в сушильной машине, поскольку под воздействием высокой температуры пятна могут сильнее въесться в ткань. Поэтому вещи, на которых остались желтые пятна, рекомендуется сушить на воздухе.
Напомним, что жирные пятна на одежде часто не исчезают даже после обычной стирки. Однако справиться с загрязнением можно с помощью простых средств, которые найдутся в доме — от соли и соды до средства для мытья посуды.