Зима близко: какую погоду предвещают пчелы и муравьи — народные приметы

Муравьи и пчелы первыми чувствуют приближение холодов / © Фото из открытых источников

Реклама

С приближением осени природа начинает активно готовиться к холодам, и насекомые первыми реагируют на будущие изменения погоды. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошей, то будет ясная погода.

Все интересные народные приметы, которые помогут самостоятельно предсказать погоду с помощью насекомых, собрал ТСН.ua.

Реклама

Муравьиные прогнозы: о чем говорят их тайники

Муравьи являются настоящими природными синоптиками, которые задолго до наступления морозов испытывают малейшие колебания температуры и влажности воздуха. Уже в конце августа они начинают активное строительство своего жилья и пытаются максимально утеплить подземные тоннели и защитить семью от холода.

Реклама

Как пишет американский метеорологический ресурс Farmers' Almanac, если в начале осени муравьиные кучи становятся чрезвычайно высокими и крутыми, стоит готовиться к очень суровой и снежной зиме. Этот феномен объясняется тем, что насекомые пытаются оградить свою колонию от глубокого промерзания почвы и создают более толстый воздушный барьер.

С другой стороны, если муравейники остаются плоскими или насекомые не спешат наращивать их высоту, зима обещает быть мягкой и умеренной. Европейские фермеры также обращают внимание на форму муравейника: если один его край заметно выше другого, именно с той стороны ожидаются сильнейшие холодные ветры и метели.

Пчелиные секреты: как пушистые труженики готовятся к холодам

Не менее точные прогнозы могут дать и обычные медоносные пчелы, которые к концу лета начинают критически оценивать запасы пищи и состояние своего улья. Они имеют уникальный инстинкт выживания, заставляющий их герметизировать свой дом перед приближением сильных морозов.

Как объясняют знатоки народных традиций на образовательном портале «Всеобразование», если осенью пчелы плотно залепляют глазок улья воском и прополисом и оставляют лишь едва заметное отверстие, зима будет очень холодной. Если они покидают леток почти открытым и не спешат его сужать, можно смело рассчитывать на теплый перезимок.

Реклама

Опытные пчеловоды также отмечают, что ранняя подготовка пчел к зимовке свидетельствует о скором наступлении осенних холодов. Если же в сентябре пушистые труженики продолжают активно летать вдали от улья и собирать нектар, дни еще будут долго оставаться теплыми и ясными.

Другие народные приметы для точного прогноза

Кроме пчел и муравьев, природа дает нам еще множество других подсказок, которые веками использовались для предсказания погодных изменений. Если внимательно наблюдать за флорой и фауной в конце лета, можно составить цельную картину будущего сезона холодов.

В частности, украинские крестьяне всегда обращали внимание на поведение птиц, пауков и щедрость лесных даров. Вот несколько самых популярных примет, не потерявших своей актуальности и сегодня:

Если осенью лес беден грибами, но очень обильно уродили желуди и орехи — зима будет снежной и морозной.

Многие ягоды на рябине предупреждают о дождливой и пасмурной осени, а если ягод мало — сезон будет сухим.

Когда пауки плетут много паутины в период бабьего лета, комфортная и теплая погода продержится еще очень долго.

Дружественный и ранний отлет перелетных птиц в теплые края гарантирует быстрое похолодание и ранний приход зимы.

Напомним, синоптикиня предупредила о резком похолодании в Украине и назвала даты. Холодный атмосферный фронт вскоре ощутимо снизит температуру воздуха в Украине, но тепло еще вернется.

Реклама

Новости партнеров