Зима может ударить по здоровью собак: ветеринар назвала пять правил, которые спасут любимцев

Собака / © pixabay.com

Реклама

В холодный сезон домашние животные требуют большего внимания, чем обычно. Накануне праздников, когда хозяева чаще берут собак в поездки и на долгие прогулки, ветеринары напоминают: зимние температуры несут ряд опасностей, которые многие просто не учитывают. Уже при температуре ниже 7°C пребывание кошек на улице становится опасным, а для большинства собак критической является отметка 5°C.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарный хирург доктор Сара Пейдж-Джонс очертила пять важных шагов, которые помогут защитить питомцев в холодное время года.

Реклама

Прежде всего стоит пересмотреть рацион. Зимой организм животного тратит больше энергии: на поддержание тепла, рост густой шерсти и адаптацию к холоду. По словам эксперта, активным животным или тем, что живут в прохладном помещении, может понадобиться более калорийный корм. Для дополнительной энергии полезными будут костные бульоны, жирная рыба или брокколи.

Не менее важно держать животное в тепле. Влажная шерсть — это не просто дискомфорт, а риск бактериальных инфекций или слипания шерсти. После прогулок специалисты советуют тщательно вытирать собаку, избегать частого купания и при необходимости пользоваться теплыми свитерами или пальто — особенно для короткошерстных пород или собак, происходящих из теплых регионов.

Зимой страдают и лапы. Соль, лед и реагенты могут раздражать кожу, поэтому после прогулок стоит промыть и высушить подушечки, а также проверять их на трещины. Увлажняющий бальзам для животных поможет защитить кожу от раздражения.

Отдельное внимание — антифризу. Вещества, содержащие этиленгликоль или метанол, имеют сладкий вкус и могут привлекать животных, но в то же время являются крайне токсичными. Доктор Пейдж-Джонс отмечает: нужно избегать луж возле авто и использовать только безопасные для животных средства. Симптомы отравления могут проявиться уже через полчаса — это рвота, вялость и нарушение координации. В таком случае следует немедленно обратиться к ветеринару.

Реклама

Еще один зимний вызов — боль в суставах, которая усиливается в холодную и влажную погоду, особенно у старших животных. Если собаке трудно подниматься по лестнице или кошка стала менее активной, это может быть признаком дискомфорта. Для поддержания подвижности ветеринары рекомендуют добавки с глюкозамином и хондроитином.

Ранее мы рассказывали, что перед праздниками ветеринары напоминают: рождественские лакомства могут серьезно навредить собакам.