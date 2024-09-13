Зимнее солнцестояние в 2024 году: точное время, почему этот день был столь важен для украинцев

Зимнее солнцестояние является кратчайшим днем года. Обычно оно приходится на 21 или 22 декабря — в зависимости от того, это високосный год или нет.

Когда день зимнего солнцестояния 2024 года

В 2024 году в Украине день зимнего солнцестояния состоится 21 декабря в 11:19 за UTC+2.

Что означает зимнее солнцестояние как астрономическое явление

Северное полушарие планеты Земля наклонена в сторону, противоположную Солнцу. Зрительно, своей самой низкой точки она достигает на небе именно 21 или 22 декабря.

Поэтому продолжительность мирового дня в день зимнего солнцестояния наименьшая в течение всего года. 21 декабря 2024 года она составит всего 8 часов 4 минут и 17 секунд.

Однако, после дня зимнего солнцестояния, продолжительность мирового дня будет постепенно увеличиваться. В этот период в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном – астрономическое лето. Так продлится до дня летнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние в традициях украинского народа

Когда день зимнего солнцестояния / Фото: Unsplash

В украинских традициях дохристианских времен существовали верования и празднования, связанные с солнцеворотом. Наши предки очень чтили Солнце, дарившее земле тепло и свет.

Так как со дня зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться, то наши предки считали этот момент победой сил добра над злом, света над тьмой.

В ночь зимнего солнцестояния в древности существовала традиция праздновать в этот период Праздник Коляды. Это был славянский бог, воплощавший в себе Солнце.

Люди обычно украшали дома елочными ветвями, пекли обрядовый хлеб круглой формы, ночью жгли костер, который должен был "прогнать" тьму.

Народные приметы в день зимнего солнцестояния

Иней на деревьях появился в этот день – в следующем сезоне будет большой урожай ржи и пшеницы.

Падает дождь — ждите такую же дождливую весну.

Морозная погода – к мягкой, но снежной зиме.

Какая погода в день зимнего солнцестояния, такой же она будет и 31 декабря.

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