Зимнее солнцестояние в 2024 году: точное время, почему этот день был столь важен для украинцев

Зимнее солнцестояние является кратчайшим днем года. Обычно оно приходится на 21 или 22 декабря — в зависимости от того, это високосный год или нет.
Когда день зимнего солнцестояния 2024 года
В 2024 году в Украине день зимнего солнцестояния состоится 21 декабря в 11:19 за UTC+2.
Что означает зимнее солнцестояние как астрономическое явление
Северное полушарие планеты Земля наклонена в сторону, противоположную Солнцу. Зрительно, своей самой низкой точки она достигает на небе именно 21 или 22 декабря.
Поэтому продолжительность мирового дня в день зимнего солнцестояния наименьшая в течение всего года. 21 декабря 2024 года она составит всего 8 часов 4 минут и 17 секунд.
Однако, после дня зимнего солнцестояния, продолжительность мирового дня будет постепенно увеличиваться. В этот период в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном – астрономическое лето. Так продлится до дня летнего солнцестояния.
Зимнее солнцестояние в традициях украинского народа
В украинских традициях дохристианских времен существовали верования и празднования, связанные с солнцеворотом. Наши предки очень чтили Солнце, дарившее земле тепло и свет.
Так как со дня зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться, то наши предки считали этот момент победой сил добра над злом, света над тьмой.
В ночь зимнего солнцестояния в древности существовала традиция праздновать в этот период Праздник Коляды. Это был славянский бог, воплощавший в себе Солнце.
Люди обычно украшали дома елочными ветвями, пекли обрядовый хлеб круглой формы, ночью жгли костер, который должен был "прогнать" тьму.
Народные приметы в день зимнего солнцестояния
- Иней на деревьях появился в этот день – в следующем сезоне будет большой урожай ржи и пшеницы.
- Падает дождь — ждите такую же дождливую весну.
- Морозная погода – к мягкой, но снежной зиме.
- Какая погода в день зимнего солнцестояния, такой же она будет и 31 декабря.
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