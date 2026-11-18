Когда начинаются зимние каникулы 2026 года в Украине / © pexels.com

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В большинстве украинских школ перерыв в учебе придется на конец декабря 2026 года и первую половину января 2027-го. Однако есть города, где школьники уйдут на каникулы гораздо раньше, а вернутся в классы позже.

Единого графика для всех учебных заведений нет. Даты определяют сами школы, учитывая учебный план, количество проведенных уроков и то, когда дети отдыхали осенью. Поэтому расписание может отличаться даже в пределах одного города.

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Когда школьники уйдут на зимние каникулы в 2026 году

В большинстве украинских школ зимний отдых начнется между 24 и 28 декабря. В то же время в некоторых городах дети завершат обучение еще в середине месяца.

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По предварительным графикам, даты зимних каникул в разных регионах Украины будут следующими:

Город Ориентировочные даты каникул Киев, Житомир, Луцк 24 декабря — 10 января Днепр 25 декабря — 6 января Львов 24 декабря — 6 января Одесса, Сумы, Кропивницкий 26 декабря — 10 января Харьков 24 декабря — 10 января Николаев, Запорожье 28 декабря — 10 января Хмельницкий 19 декабря — 3 января Тернополь 14 декабря — 10 января Ивано-Франковск 24 декабря — 11 января Ровно 19 декабря — 3 января Винница 21 или 26 декабря — 10 января Черкассы, Херсон, Чернигов 25 декабря — 10 января Полтава 24 декабря — 24 января Черновцы, Ужгород 22 декабря — 10 января

Даты могут изменяться в зависимости от решения конкретного учебного заведения. Поэтому родителям лучше не ориентироваться на общегородской график, а проверить объявление своей школы.

Где у школьников будут самые длинные зимние каникулы

Больше времени на отдых, по предварительным данным, у учеников полтавских школ. Там зимние каникулы запланировали с 24 декабря по 24 января. Фактически дети не будут учиться около месяца.

Достаточно длительный перерыв был предусмотрен и в Тернополе. Каникулы должны начаться 14 декабря и закончиться 10 января. То есть, школьники смогут отдыхать почти четыре недели.

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В Хмельницком и Ровно дети также уйдут на зимние каникулы раньше, чем во многих других городах, уже 19 декабря. Правда, возвратиться к учебе им придется 3 января.

В Киеве, Житомире, Луцке и Харькове отдых ориентировочно продлится с 24 декабря по 10 января. В других городах начало и завершение каникул будут зависеть от утвержденного школьного расписания.

Почему в разных городах каникулы начинаются в разное время

Причина отличий в том, что школы могут самостоятельно определять структуру учебного года. В частности, администрации могут изменять даты осеннего и зимнего отдыха, если это нужно для организации образовательного процесса.

К примеру, часть школ Хмельницкого решила перенести осенние каникулы на декабрь. Поэтому зимний отдых для учащихся начнется раньше.

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На график также влияют учебная нагрузка, необходимость выполнить образовательную программу и ситуация с безопасностью. Именно поэтому не стоит удивляться, если в одной школе дети будут отдыхать, а в другой еще будут ходить на уроки.

Как узнать, когда именно ваш ребенок уйдет на каникулы

Самый простой способ — обратиться к классному руководителю или проверить сообщения от администрации школы. Часто актуальный календарь учебного года публикуют на официальном сайте заведения или в родительских чатах.

Отдельно следует уточнить, когда именно состоится первый урок после зимнего отдыха. Ведь дата возвращения в школу может отличаться в зависимости от учебного заведения.

FAQ

Когда начинаются зимние каникулы в 2026 году в Украине?

В большинстве украинских школ зимние каникулы начнутся в конце декабря — примерно 24-28 числа. Однако в отдельных городах дети уйдут отдыхать раньше. Например, в Тернополе начало каникул запланировано на 14 декабря, а в Хмельницком и Ровно — на 19 декабря.

Где в Украине зимние каникулы будут продолжаться дольше?

По предварительному графику, дольше всего будут отдыхать школьники Полтавы. Там каникулы должны продлиться с 24 декабря 2026 года по 24 января 2027-го. В Тернополе зимний перерыв запланирован с 14 декабря по 10 января. Окончательные даты следует уточнять в своей школе.

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