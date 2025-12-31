Зимние прически 2025-2026: десять трендов, на которые стоит обратить внимание

Зимние тренды причесок 2025-2026 / © pexels.com

Реклама

После аккуратных бобов и коротких пикси, царивших осенью, наступает новый сезон с живой текстурой, естественным объемом и благородной палитрой. От вишневого красного до теплой блондинки и медовых тонов — цвета обещают нежное сияние и современную, в то же время вневременную красоту.

Легкий, воздушный shag

Классический shag этой зимой становится более мягким и романтичным: длинные, плавно переплетенные слои и тонкие пряди, обрамляющие лицо, подчеркивают скулы. Для волнистых волос подходит естественная сушка и текстуровочный крем, а для локонов — легкая пенка и диффузор.

Удлиненный боб с градуированными слоями (lob)

Мягкий, структурированный lob сохраняет элегантность классического удлиненного боба, но выглядит более текуче и естественно. Внутренние слои создают движение и объем даже в те дни, когда волосы «живут собственной жизнью». Для глубины цвета выбирайте длинные, плавные градации.

Реклама

Медовый оттенок

Яркие, сияющие медовые тона делают волосы словно подсвеченными теплым светом. Этот благородный оттенок лежит между насыщенным рыжим и красно-медовым — теплым, свежим и выразительным, но не слишком ярким.

Объем в стиле 90-х

Возвращается мягкая динамика и великолепие, украшавшее прически конца XX века. Легкие слои у лица создают движение без намека на старомодность. Дом эффект поможет достичь круглая щетка и средства для объема.

Bixie — гибрид pixie и bob

Середина между смелым пиксом и мягким бобом — стильный, немного небрежный силуэт à la 90-е. Подходит как прямым, так и слегка волнистым волосам.

Глянцевый блеск

Из-за сухого зимнего воздуха и трения шарфов и курток волосы быстро теряют сияние. Восстановительные процедуры, масла жожоба и арганы, а также серумы для блеска возвращают локонам здоровья и роскошный вид.

Реклама

Баллояж

Нежное сочетание дымчатых и нейтральных тонов создает мягкий природный градиент, прекрасно смотрящийся и в жизни, и на фото. Чтобы сохранить холодные оттенки, раз в две недели рекомендуется использовать специальный шампунь.

Микро-боб

Боб к подбородку с едва заметной внутренней градацией — легкий способ придать объем, не теряя формы. Идеален для тонких или волнистых волос, которые зимой быстро лежит плоско.

Мягкая «медовая» блондинка

Теплая, приглушенная блондинка создает эффект здоровых, сияющих волос. Медовый балаяж мягко отрастает, подходит многим видам облика и ловит даже слабые зимние лучи света.

Вишневый красный

Глубокий, насыщенный оттенок, зимой выглядящий особенно благородно. Идеален для темных волос — придает объем, глубину и характер, оставаясь простым в уходе.