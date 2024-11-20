Зимний маникюр 2025 года: стилисты назвали пять главных антитрендов – так красить уже не модно

Мода на маникюр так же изменчива, как и на одежду. Каждый год появляются новые тренды, а старые становятся настоящими антитрендами. От каких решений лучше отказаться зимой 2024-2025 года, чтобы выглядеть модно?
На зиму 2024-2025 годов выбирайте сдержанные оттенки и минималистические дизайны. Стилисты и nail-мастера советуют избегать нескольких техник, которые были чрезвычайно популярны прошлых сезонов. Какой маникюр не стоит делать, чтобы не выглядеть старомодным?
Слишком яркий неон
Кислотные цвета еще совсем недавно были очень популярны, но в грядущем сезоне о них лучше забыть. Дело в том, что в холодный зимний период неон выглядит совсем неорганично. Вместо него мастера советуют обратить внимание на пастельные оттенки и глубокие темные цвета. Они вписываются в зимнюю атмосферу просто безупречно.
Сложные 3D-дизайны
Камни, жемчужины и другие декоративные элементы, которые помогают создать сложный объемный маникюр, можно использовать для особых событий, но на каждый день они совсем не подходят. Прежде всего, это объясняется тем, что в зимний сезон 3D-дизайны отнюдь не практичны и тяжелы. Но также в новом сезоне будет тренд на естественность, потому такой маникюр уже понемногу теряет свою актуальность.
Острые и очень длинные ногти
Очень длинные и острые, как у кошки, ногти уже давно уходят в прошлое. Они выглядят слишком агрессивно, а еще очень мешают в повседневной жизни, а потому совсем непрактичны. Особенно такие ногти будут мешать зимой. К тому же мастера говорят, что такая форма подходит далеко не всем девушкам.
Животные принты
Принты, имитирующие кожу тигра, леопарда, зебры и тому подобное, еще совсем недавно были на пике популярности. Однако заказ такой дизайн уже считается устаревшим. Более того, он плохо сочетается с зимним гардеробом, содержащим сдержанные текстуры и цвета.
Матовое покрытие с яркими оттенками
Такое покрытие считалось настоящим трендом несколько сезонов подряд. Однако матовый финиш и яркие цвета зимой 2024-2025 уже утратили актуальность. Хотя такой маникюр и выглядит довольно необычно, он также еще и очень пестрый. Для матового финиша зимой лучше выбирать темные глубокие оттенки.
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