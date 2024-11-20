Зимний маникюр 2025 года: стилисты назвали пять главных антитрендов – так красить уже не модно

Мода на маникюр так же изменчива, как и на одежду. Каждый год появляются новые тренды, а старые становятся настоящими антитрендами. От каких решений лучше отказаться зимой 2024-2025 года, чтобы выглядеть модно?

На зиму 2024-2025 годов выбирайте сдержанные оттенки и минималистические дизайны. Стилисты и nail-мастера советуют избегать нескольких техник, которые были чрезвычайно популярны прошлых сезонов. Какой маникюр не стоит делать, чтобы не выглядеть старомодным?

Слишком яркий неон

Неоновые ногти / Фото: Фото из открытых источников

Кислотные цвета еще совсем недавно были очень популярны, но в грядущем сезоне о них лучше забыть. Дело в том, что в холодный зимний период неон выглядит совсем неорганично. Вместо него мастера советуют обратить внимание на пастельные оттенки и глубокие темные цвета. Они вписываются в зимнюю атмосферу просто безупречно.

Сложные 3D-дизайны

3D-дизайн на ногтях / Фото: Фото из открытых источников

Камни, жемчужины и другие декоративные элементы, которые помогают создать сложный объемный маникюр, можно использовать для особых событий, но на каждый день они совсем не подходят. Прежде всего, это объясняется тем, что в зимний сезон 3D-дизайны отнюдь не практичны и тяжелы. Но также в новом сезоне будет тренд на естественность, потому такой маникюр уже понемногу теряет свою актуальность.

Острые и очень длинные ногти

Острые и очень длинные ногти / Фото: Фото из открытых источников

Очень длинные и острые, как у кошки, ногти уже давно уходят в прошлое. Они выглядят слишком агрессивно, а еще очень мешают в повседневной жизни, а потому совсем непрактичны. Особенно такие ногти будут мешать зимой. К тому же мастера говорят, что такая форма подходит далеко не всем девушкам.

Животные принты

Животные принты / Фото: Фото из открытых источников

Принты, имитирующие кожу тигра, леопарда, зебры и тому подобное, еще совсем недавно были на пике популярности. Однако заказ такой дизайн уже считается устаревшим. Более того, он плохо сочетается с зимним гардеробом, содержащим сдержанные текстуры и цвета.

Матовое покрытие с яркими оттенками

Матовое покрытие с яркими оттенками / Фото: Фото из открытых источников

Такое покрытие считалось настоящим трендом несколько сезонов подряд. Однако матовый финиш и яркие цвета зимой 2024-2025 уже утратили актуальность. Хотя такой маникюр и выглядит довольно необычно, он также еще и очень пестрый. Для матового финиша зимой лучше выбирать темные глубокие оттенки.

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