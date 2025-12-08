Зимний уход за садом: восемь растений, которые необходимо обрезать в декабре

Растения, которые обрезают в декабре

Хотя зимний период традиционно считается временем покоя для большинства садоводов, работа по уходу за растениями не прекращается. Обрезка некоторых видов в декабре имеет решающее значение для их здоровья, формирования и обеспечения обильного цветения или плодоношения в следующем сезоне. Но эксперты по садоводству подчеркивают важность этой процедуры до наступления сильных морозов.

Растения, которые нужно обрезать в декабре

1. Яблони

Яблони, которые являются ноябрьскими любимцами, входят в зимний покой после сбора урожая. Мэнни Барра отмечает, что это идеальное время для удаления сухих, больных или перекрещенных ветвей. Такая обрезка не только наводит порядок в кроне, но и направляет энергию дерева на формирование новых плодовых почек, что является залогом обильного урожая в следующем году.

2. Груши

Подобно яблоням, груши лучше всего обрезать с конца осени до начала весны. Зимняя обрезка груш имеет целью проредить крону. Это способствует лучшему проникновению солнечного света и циркуляции воздуха, что значительно улучшает качество плодов и снижает риск развития болезней и вредителей. Срезы следует делать чисто, направляя их чуть выше почки, смотрящей наружу.

3. Виноградные лозы

Обрезка виноградных лоз в декабре рекомендуется в регионах с мягкой зимой. Такая обрезка позволяет контролировать размер лозы, стимулировать активный рост и максимизировать урожайность.

Слишком поздняя обрезка, особенно в январе или феврале, может повлечь за собой «плач лозы» — выделение сока из срезов, что ослабляет растение. В более суровых климатических условиях обрезку лучше отложить до ранней весны.

4. Розы

Розы зимой находятся в покое, что делает декабрь подходящим для «санитарной» обрезки. Эксперты советуют обрезать в декабре запущенные и мертвые побеги, чтобы предотвратить их путание под влиянием зимних ветров. Основную, формирующую обрезку лучше оставить на конец зимы, но сейчас необходимо удалить все больное, чтобы защитить куст.

5. Гортензии

Обрезка гортензий требует внимания к сорту. Гортензии, цветущие на старых побегах (например, крупнолистные), трогать нельзя. Однако цветущие на новых побегах (например, гортензия метельчатая, Hydrangea paniculata), выигрывают от легкой обрезки в декабре. Это стимулирует формирование новой ветви и лучшее цветение весной.

6. Глициния

Глициния требует обрезки дважды в год, и вторая обрезка приходится именно на позднюю осень или зиму (ноябрь — февраль). Эксперты рекомендуют обрезать новые побеги, оставляя только две-три почки, а также удалять все мертвые или поврежденные побеги. Такая процедура помогает контролировать рост этой мощной лианы и способствует обильному и ароматному цветению.

7. Американская бузина

Американская бузина хорошо переносит сильную зимнюю обрезку, поскольку в это время она находится в глубоком покое. Обрезка в декабре позволяет садоводу придать кустарнику желаемую форму. Декабрьская обрезка способствует пышному отрастанию и обильному цветению следующей весной.

8. Фиолетовые эхинацеи

Хотя обрезка эхинацеи не является обязательной, она полезна для эстетики сада и здоровья многолетника. Уборка отмершей растительности в декабре не только придает грядке опрятный вид, но и предотвращает использование вредителями сухих стеблей как зимнего укрытия. Корни эхинацеи остаются живыми под землей в течение зимы.