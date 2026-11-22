Собака и кит / © Associated Press

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С приходом холодов уличные коты и собаки ищут тёплые места, где можно спрятаться от мороза и ветра. Нередко таким пристанищем становятся припаркованные автомобили: животные прячутся под днищем, у колес или даже в моторном отсеке.

Национальная полиция Украины призвала водителей проверять автомобили перед каждым запуском двигателя. Такой обзор займет всего 10 секунд, но может спасти жизнь животному.

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Почему зимой кошки и собаки прячутся под автомобилями

В морозную и ветреную погоду животные инстинктивно ищут тепло. Двигатель автомобиля после поездки еще некоторое время остается теплым, потому коты могут забираться под капот и в моторный отсек. Собаки же нередко прячутся под днищем или у колес.

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Если водитель не заметит животное и запустит двигатель, он может получить серьезные травмы или погибнуть.

«С наступлением холодов уличные животные ищут тепло. И часто убежищем для них становятся припаркованные автомобили», — отметили в Национальной полиции.

© Национальная полиция Украины

Как проверить автомобиль перед запуском двигателя: советы водителям

Полицейские советуют сделать краткий обзор машины повседневной привычкой. Для этого не нужны специальные инструменты — достаточно нескольких простых действий:

Осмотрите пространство под автомобилем и вокруг колес.

Проверьте колесные арки и днища.

Постучите по капоту, чтобы испугать животное и дать ему возможность выбраться.

Прислушивайтесь, нет ли посторонних звуков из моторного отсека.

По возможности посветите фонарем в труднодоступные места.

«Произведите осмотр машины своим ежедневным ритуалом перед запуском двигателя. Всего 10 секунд помогут обезопасить животное», — отметили в полиции.

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Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как беспризорные животные переживают сильные морозы и почему им все сложнее найти теплое убежище.

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