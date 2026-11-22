- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 599
- Время на прочтение
- 2 мин
Зимняя ловушка для животных: полиция призвала водителей проверять авто перед каждой поездкой
С наступлением холодов уличные коты и собаки ищут тепло — нередко их убежищем становятся припаркованные автомобили.
С приходом холодов уличные коты и собаки ищут тёплые места, где можно спрятаться от мороза и ветра. Нередко таким пристанищем становятся припаркованные автомобили: животные прячутся под днищем, у колес или даже в моторном отсеке.
Национальная полиция Украины призвала водителей проверять автомобили перед каждым запуском двигателя. Такой обзор займет всего 10 секунд, но может спасти жизнь животному.
Почему зимой кошки и собаки прячутся под автомобилями
В морозную и ветреную погоду животные инстинктивно ищут тепло. Двигатель автомобиля после поездки еще некоторое время остается теплым, потому коты могут забираться под капот и в моторный отсек. Собаки же нередко прячутся под днищем или у колес.
Если водитель не заметит животное и запустит двигатель, он может получить серьезные травмы или погибнуть.
«С наступлением холодов уличные животные ищут тепло. И часто убежищем для них становятся припаркованные автомобили», — отметили в Национальной полиции.
Как проверить автомобиль перед запуском двигателя: советы водителям
Полицейские советуют сделать краткий обзор машины повседневной привычкой. Для этого не нужны специальные инструменты — достаточно нескольких простых действий:
Осмотрите пространство под автомобилем и вокруг колес.
Проверьте колесные арки и днища.
Постучите по капоту, чтобы испугать животное и дать ему возможность выбраться.
Прислушивайтесь, нет ли посторонних звуков из моторного отсека.
По возможности посветите фонарем в труднодоступные места.
«Произведите осмотр машины своим ежедневным ритуалом перед запуском двигателя. Всего 10 секунд помогут обезопасить животное», — отметили в полиции.
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как беспризорные животные переживают сильные морозы и почему им все сложнее найти теплое убежище.