Зимняя ловушка на путях: специалисты дали советы водителям, как действовать на скользкой дороге и в метель

Украину накрыло сильное ненастье, которое привело к коллапсу на дорогах. Автомобили не только застряли в переметах, но и произошло немало аварий. Впрочем, в ближайшие дни ситуация не улучшится, а наоборот.

Как минимизировать риски на зимних дорогах, сообщили специалисты Укртрансбезопасности.

Эксперты отмечают, что в условиях гололеда, сильной вьюги и переметов, даже опытные водители сталкиваются с повышенными рисками. Важно быть максимально внимательными, осмотрительными и взвешенными в каждом решении на дороге.

«Рейс лучше отложить, когда гололедица сочетается с сильным боковым ветром и плохой видимостью — остановка выгоднее и безопаснее движения», — советуют специалисты.

Состояние транспорта

Зимняя резина имеет подходящую для зимних дороги. Перед рейсом следует проверить давление в шинах, потому что на морозе оно падает, а также работу аккумулятора, тормозов, фар, стеклоочистителей и наличие жидкости для них. Следует убедиться, что государственный номерной знак и зеркала очищены.

Скорость и дистанция

Держите дистанцию даже если кажется, что скорость невелика. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз. Во время гололеда не превышайте скорость и избегайте резких движений за рулем.

Опасные участки

На зимней дороге, казалось бы, обычные участки становятся потенциально опасными. Это перекресток, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты и эстакады. Важно соблюдать правила и скоростной режим во избежание аварийных ситуаций.

Маневры

Резкое торможение, ускорение, резкий поворот руля – основные причины заносов. Поэтому равномерно и взвешенно пользуйтесь педалями.

Во время заноса следует не тормозить и выравнивать движение плавно. Внимательно следите за другими участниками дорожного движения, помните: пешеход может внезапно подскользнуться и упасть на проезжую часть.

Груз и пассажиры

Плохо закрепленный груз на скользкой дороге – дополнительный риск. Пассажирские перевозки в непогоду требуют двойного внимания к режиму движения и состоянию водителя.

Напомним, 8 января сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Впрочем, непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее – Киевщина.

