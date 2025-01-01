Зимняя обрезка деревьев: когда лучше это делать, основные правила и риски

Можно ли обрезать деревья зимой
Зимняя обрезка деревьев – важный этап ухода за садом, влияющий на здоровье деревьев, их урожайность и внешний вид. Правильный подход к этому процессу помогает обеспечить обильный урожай и уберечь растения от болезней. Многие хозяева прибегают к вопросу, можно ли обрезать деревья зимой и как это лучше делать?
В зимний период жизненные процессы проходят медленнее, деревья находятся в состоянии относительного покоя. Поэтому многие садоводы считают, что именно в этот период лучше проводить обрезку, поскольку снижается риск повредить дерево.
Преимущества и минусы зимней обрезки
Обрезка деревьев зимой имеет значительные преимущества:
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В зимний период вредители и патогены менее активны, что снижает вероятность заражения. Зимой риск поражения дерева разными вредителями снижается практически до нуля, поскольку зимой они не столь активны.
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Обрезая деревья, можно не беспокоиться, что сейчас начнется продвижение сока
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Минимальный шанс сильно навредить дереву. Густые листья в это время не усложняют процедуру, а ветви хорошо видны со всех сторон. Так гораздо проще увидеть и убрать складной участок. Отсутствие листьев позволяет лучше видеть структуру дерева и оценить состояние веток.
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А еще если на улице минусовая погода дерево гораздо проще пилить, и срез получается более точным и ровным.
- Стимуляция роста. Зимняя обрезка способствует активному росту весной и увеличивает урожайность.
У зимней обрезки есть минусы:
- Когда на улице очень холодно работать не очень удобно. Если снега очень много, возникают трудности в доступе к дереву. Если снег находится прямо на ветках, это существенно усложняет процедуру обрезки.
- Если температура воздуха ниже – 5°C обрезать деревья не стоит.
Когда зимой лучше обрезать деревья
Обрезку нужно производить после окончания вегетации и до начала набухания почек. Основной период обрезки деревьев начинается с января и длится до марта месяца.
Декабрь может быть благоприятным временем для формирования кустарников и деревьев – убирайте лишние ветки и придавайте растению желаемую форму. Это часто делают при отсутствии морозов.
В январе можно продолжать обрезку при отсутствии сильных морозов, которые могут повредить ткани деревьев.
Февраль – начало марта – считаются идеальным для зимней обрезки. Дни становятся длиннее, и деревья вскоре начнут просыпаться, что способствует быстрому заживлению ран.
Основное правило – необходимо строго соблюдать режим температуры. Учитывайте погоду только в месте, где вы проживаете. Температура на улице должна быть не менее -5°C. Работать важно только в светлое не дождливое время.
В начале зимы следует обрезать груши, яблони, а также морозостойкие сорта вишен и слив. Ближе к концу зимы и началу весны обрезать черешни, абрикосы, персики и айву, но только взрослые.
Какие растения не стоит обрезать зимой
Опытные садоводы советуют не проводить зимнюю обрезку
- всех плодовых деревьев в возрасте до 3-5 лет,
- персика и нектарина,
- винограда и ягодных кустарников,
- не нужно обрезать деревья в случае, если обрезка предполагает удаление частей стволов и больших скелетных веток, у которых очень велик диаметр.
Основные правила зимней обрезки растений
Начинать обрезку нужно с уже зрелых деревьев, приносящих плоды.
Молодые деревья при развитии кроны и слабые нужно обрезать в конце зимы или в начале весны.
Перед началом процедуры вы должны внимательно осмотреть дерево и затем приступать к процессу. Сам процесс обрезки не занимает много времени, главное не торопиться и пробовать делать все очень аккуратненько.
Используйте острые секаторы, пилы и ножи. Дезинфицируйте инструменты перед работой во избежание распространения болезней.
Проводите обрезку в сухой день при температуре не ниже – 5°C.
Начинайте с больших веток. Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Избегайте обрезки более 30% кроны за один раз.
Используйте садовый вар для защиты срезов от болезней и мороза.
Зимняя обрезка деревьев – это эффективный способ ухода за садом, помогающий поддерживать здоровье растений, повышать урожайность и формировать хорошую крону. Следуя правилам и рекомендациям, вы сможете обеспечить своим деревьям долгую и продуктивную жизнь. Однако важно учитывать возможные риски и избегать ошибок, чтобы не навредить растениям.
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