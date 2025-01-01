Зимняя обрезка деревьев: когда лучше это делать, основные правила и риски

Зимняя обрезка деревьев – важный этап ухода за садом, влияющий на здоровье деревьев, их урожайность и внешний вид. Правильный подход к этому процессу помогает обеспечить обильный урожай и уберечь растения от болезней. Многие хозяева прибегают к вопросу, можно ли обрезать деревья зимой и как это лучше делать?

В зимний период жизненные процессы проходят медленнее, деревья находятся в состоянии относительного покоя. Поэтому многие садоводы считают, что именно в этот период лучше проводить обрезку, поскольку снижается риск повредить дерево.

Преимущества и минусы зимней обрезки

Обрезка деревьев зимой имеет значительные преимущества:

В зимний период вредители и патогены менее активны, что снижает вероятность заражения. Зимой риск поражения дерева разными вредителями снижается практически до нуля, поскольку зимой они не столь активны.

Обрезая деревья, можно не беспокоиться, что сейчас начнется продвижение сока

Минимальный шанс сильно навредить дереву. Густые листья в это время не усложняют процедуру, а ветви хорошо видны со всех сторон. Так гораздо проще увидеть и убрать складной участок. Отсутствие листьев позволяет лучше видеть структуру дерева и оценить состояние веток.

А еще если на улице минусовая погода дерево гораздо проще пилить, и срез получается более точным и ровным.

Стимуляция роста. Зимняя обрезка способствует активному росту весной и увеличивает урожайность.

У зимней обрезки есть минусы:

Когда на улице очень холодно работать не очень удобно. Если снега очень много, возникают трудности в доступе к дереву. Если снег находится прямо на ветках, это существенно усложняет процедуру обрезки.

Если температура воздуха ниже – 5°C обрезать деревья не стоит.

Когда зимой лучше обрезать деревья

Обрезку нужно производить после окончания вегетации и до начала набухания почек. Основной период обрезки деревьев начинается с января и длится до марта месяца.

Декабрь может быть благоприятным временем для формирования кустарников и деревьев – убирайте лишние ветки и придавайте растению желаемую форму. Это часто делают при отсутствии морозов.

В январе можно продолжать обрезку при отсутствии сильных морозов, которые могут повредить ткани деревьев.

Февраль – начало марта – считаются идеальным для зимней обрезки. Дни становятся длиннее, и деревья вскоре начнут просыпаться, что способствует быстрому заживлению ран.

Основное правило – необходимо строго соблюдать режим температуры. Учитывайте погоду только в месте, где вы проживаете. Температура на улице должна быть не менее -5°C. Работать важно только в светлое не дождливое время.

В начале зимы следует обрезать груши, яблони, а также морозостойкие сорта вишен и слив. Ближе к концу зимы и началу весны обрезать черешни, абрикосы, персики и айву, но только взрослые.

Какие растения не стоит обрезать зимой

Опытные садоводы советуют не проводить зимнюю обрезку

всех плодовых деревьев в возрасте до 3-5 лет,

персика и нектарина,

винограда и ягодных кустарников,

не нужно обрезать деревья в случае, если обрезка предполагает удаление частей стволов и больших скелетных веток, у которых очень велик диаметр.

Основные правила зимней обрезки растений

Начинать обрезку нужно с уже зрелых деревьев, приносящих плоды.

Молодые деревья при развитии кроны и слабые нужно обрезать в конце зимы или в начале весны.

Перед началом процедуры вы должны внимательно осмотреть дерево и затем приступать к процессу. Сам процесс обрезки не занимает много времени, главное не торопиться и пробовать делать все очень аккуратненько.

Используйте острые секаторы, пилы и ножи. Дезинфицируйте инструменты перед работой во избежание распространения болезней.

Проводите обрезку в сухой день при температуре не ниже – 5°C.

Начинайте с больших веток. Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Избегайте обрезки более 30% кроны за один раз.

Используйте садовый вар для защиты срезов от болезней и мороза.

Зимняя обрезка деревьев – это эффективный способ ухода за садом, помогающий поддерживать здоровье растений, повышать урожайность и формировать хорошую крону. Следуя правилам и рекомендациям, вы сможете обеспечить своим деревьям долгую и продуктивную жизнь. Однако важно учитывать возможные риски и избегать ошибок, чтобы не навредить растениям.

Читайте также: