Собака

Реклама

Собаки зимой естественно потребляют меньше жидкости, ведь их организм теряет влагу значительно медленнее, чем в жару. Но ветеринары отмечают: несмотря на сезонные изменения поведения, владельцам важно следить, чтобы любимцы не страдали от обезвоживания.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринар Джеймс Гринвуд объясняет, что холодная погода снижает потребность собак в воде, ведь тело лучше удерживает влагу. Животные не перегреваются и реже испытывают жажду. Однако сухой воздух в домах также может влиять на уровень гидратации, поэтому воду необходимо предлагать регулярно.

Реклама

По рекомендациям экспертов, есть несколько простых способов мотивировать собаку пить больше:

Давать воду комнатной температуры.

Холодная вода зимой может казаться животному непривлекательной, поэтому более теплая жидкость стимулирует пить чаще. Добавить в рацион влажный корм.

Такой корм содержит 60-80% влаги, тогда как в сухом — только 3-12%. Это помогает поддерживать естественный водный баланс. Поставить больше мисок с водой.

Дополнительные емкости в разных комнатах будут напоминать собаке о питье и уменьшат «лень» во время отдыха. Превратить питье в игру.

Питьевые фонтанчики, водные игрушки или коврики для лизания могут поощрить животное проявлять интерес к воде.

Специалисты добавляют: если собака стабильно избегает воды или резко изменила поведение, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.

Напомним, перед праздниками ветеринары напоминают: рождественские лакомства могут серьезно навредить собакам. Хотя такие лакомства часто кажутся безопасными, их состав содержит ингредиенты, токсичные для четвероногих, и именно они могут стать причиной опасного отравления и дорогостоящего лечения.