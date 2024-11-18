Зимой всегда будете с яйцами: добавьте в рацион кур одну простую подкормку

Куры от такой подкормки будут уноситься, но не заплывут жиром за зиму.

О секретном рационе рассказал автор популярного в Украине YouTube-канала "Хозяйство как мое хобби".

Фермер с опытом утверждает, что своим курам для зимней подкормки он дает сочетание равных частей овса, ячменя, пшеницы. Затем заливает все эти зерна водой, ставит на огонь и слегка проваривает.

Самое главное, говорит автор ролика, добавить к подкормке жмых, измельченную тыкву и совсем немного сои. Именно они являются "секретными" ингредиентами. Как уверяет специалист, после такого рациона куры начинают очень хорошо уноситься в любую погоду.

Зимой курам очень важно получать достаточное количество витаминов, но при этом птицы не должны жирнеть. Сбалансированное питание можно получить именно от такой простой подкормки. Чтобы зимой всегда быть с яйцами, которые сейчас бьют все рекорды по цене, не поленитесь добавить в рацион кур проверенные продукты.

Смесь, говорит блоггер, можно готовить сразу на 2-3 недели, подсыпая курам ее при необходимости.

Кстати, часто куры прекращают нестись из-за большого количества аммиака в курятнике. Поэтому не забывайте периодически убирать куриный помет, чтобы птицам хватало кислорода для откладки яиц.

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