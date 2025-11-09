Змеи во дворе: как действовать, если обнаружили нору

Змеи на огороде / © Unsplash

Змеиная нора посреди огорода или возле дома — зрелище, которое способно испугать даже самого спокойного хозяина. Однако не стоит сразу паниковать: сначала важно определить, действительно ли там поселилась змея, и только тогда действовать.

Об этом говорится на Mental Floss.

Как распознать змеиную нору

Змеи редко роют себе жилье самостоятельно — обычно они используют заброшенные норы мелких животных, таких как мыши, кроты, полевки или бурундуки. Такие укрытия служат им защитой от жары, дождя и хищников.

Самый очевидный признак присутствия змеи — сброшенная кожа у входа в нору. Также стоит обратить внимание на следы или помет — темно-коричневого или черного цвета, удлиненной формы с беловатым «колпачком» на конце. Это свидетельствует, что пресмыкающийся недавно был активным поблизости.

Что делать, если во дворе появилась нора

Прежде всего — не заглядывайте внутрь и не углубляйте туда руку. Змеи могут реагировать на движение агрессивно.

Если нора расположена у жилья или участка, где часто бывают дети, лучше обратиться к специалистам по отлову пресмыкающихся.

Помните, даже если змея уйдет, укрытие может привлечь других, поэтому участок нужно регулярно осматривать.

Как предотвратить появление змей

Эксперты советуют избегать элементов, которые могут привлечь пресмыкающихся — например, птичьих ванночек, дуплистых бревен, кучу веток или мусора. Все это создает уютные места для укрытий.

Также поможет регулярное кошение травы, поскольку змеи редко передвигаются по открытым пространствам.

Змеи редко нападают первыми, но опасность провоцируют неосторожные действия человека. Увидев подозрительную нору — не паникуйте, не прикасайтесь к ее рукам, а действуйте спокойно и осторожно.

