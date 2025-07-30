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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Значение этого украинского слова мало кто знает: что такое "джиґуха"

Часто слова в украинском языке образованы таким образом, что сочетание звуков будто намекает, что речь идет о чем-то, что вызывает дискомфорт. Именно так с существительным "джиґуха".

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что означает слово "джиґуха"

Что означает слово "джиґуха" / © unsplash.com

Слово "джиґуха" сочетает в себе африкат [дж], стоящий рядом с глухим звуком [х]. Да еще посередине прорывной звук [г].

Так происходит потому, что украинские слова, в которых нагромождение некоторых глухих и шипящих согласных, мы на психологическом уровне воспринимаем с дискомфортом.

И действительно, существительное "джиґуха" украинские словари подают как диалектное название и синоним к слову "крапива" . То есть речь идет о растении, которое может "ужалить". Контакт с ней принесет дискомфорт, болевые ощущения, зуд. Интересно, что в украинском слове, которое означает “зуд” — “свербіж” — также есть шипящий звук [ж].

Впрочем, основным значением слова «джиґуха» словари представляют что-то жалящее или хлещущее. Например, так вы можете назвать насекомое, плеть и т.д.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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