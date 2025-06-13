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Категория
Разное
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Значки, обозначения на стиральной машине: что означают символы, индикаторы на панели управления

Значки и символы на стиральных машинках.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Отметки на стиральных машинках

Отметки на стиральных машинках

Современная стиральная машина — это не просто устройство для очистки белья, а сложный агрегат, позволяющий значительно экономить время, силы и ресурсы. Однако, когда дело доходит до его выбора или даже ежедневного использования, многие пользователи сталкиваются с разнообразием значков, приложений и функций на панели управления. Понять это «меню» иногда бывает непросто, ведь каждая модель может иметь свои уникальные обозначения.

Современные панели управления стремятся к минимализму, но скрывают за собой множество возможностей. Понимание этих значков позволит вам не только эффективно использовать вашу машину, но и обеспечить правильный уход за одеждой, продлить срок службы и избежать повреждений.

Несмотря на индивидуальные наборы программ у разных производителей (Samsung, LG, Bosch, Gorenje, Beko и т.д.), существуют универсальные обозначения и режимы, встречающиеся практически на всех стиральных машинах. Давайте разберемся в них поподробнее.

Основные режимы стиральной машины — основа ухода за бельем

Эти программы являются базовыми и присутствуют в большинстве моделей, обеспечивая уход за самыми распространенными типами тканей.

  • «Стирка хлопка» (символ: разрыхленная коробочка хлопка, футболки, рубашка или просто «Cotton»)

Это, пожалуй, самый распространенный и универсальный режим. Он предназначен для очистки сильно загрязненных вещей из хлопка, льна, постельного белья, полотенец.

Предусматривает нагрев воды до высоких температур (часто до 60°C или 90-95°C) для эффективного удаления стойких загрязнений. Запуск отжима на максимально возможном количестве оборотов, доступном для данной модели (от 800 до 1600 об/мин).

  • «Стирка синтетики» (символ: колба, треугольник, или «Synthetics»)

Предназначена для одежды и белья из искусственных и смешанных тканей (полиэстер, вискоза, акрил, нейлон).

Обычно нагревает воду до 40-60°С. Запуск отжима на средних или максимальных оборотах, поскольку синтетика хорошо выдерживает отжим.

  • «Стирка шерсти» (символ: клубок шерсти, овечка, тарелка с водой и нитью, или «Wool»)

Режим для бережного ухода за вещами из шерсти, кашемира, ангоры, а также некоторых видов меха.

Работает в теплой воде (обычно до 30-40°C) во избежание усадки или деформации волокон. Отжим обычно отсутствует или происходит на очень низких оборотах (до 400-600 об/мин) для минимизации повреждений.

  • «Нежная/Ручная стирка» (символ: рука в тарелке с водой, цветок, перо, или «Hand Wash», «Delicate»)

Программы, предназначенные для одежды из тонких, чувствительных тканей (шелк, кружево, вискоза, тюль, тонкий трикотаж), требующие максимально бережного ухода.

Вода нагревается до 30–40°C. Барабан вращается очень медленно и плавно, имитируя ручную стирку. В режиме «Ручная стирка» отжим часто отсутствует, тогда как «Нежная стирка» может иметь отжим, но с очень небольшим числом оборотов (до 400-600 об/мин).

  • «Быстрая стирка» (символ: часы, спираль, или «Quick Wash», «Express»)

Короткая программа, которая может иметь различные названия и длительность (например, «Супербыстрая стирка», «Экспресс 15», «Быстро 29»). Идеально подходит для слабо загрязненной одежды, которую нужно только освежить.

Вода обычно нагревается до 30–40°C. Отжим происходит на высоких оборотах.

  • «Интенсивная стирка» (символ: щеточка, сильно загрязненная ткань, или «Intensive»)

Предназначено для очень грязной одежды и тканей, выдерживающих высокие температуры.

Вода нагревается до больших температур (60-90°C). Программа может занять от 90 до 120 минут. Не рекомендуется для деликатных тканей.

  • «Предварительная стирка» (символ: тарелка с вертикальной полосой, или «Pre-wash»)

Программа, запускающая два последовательных цикла стирки. Сначала происходит короткая замачивание и основная стирка с постепенным добавлением отдельных порций моющего средства.

Подходит для очищения очень загрязненной одежды или вещей со стойкими пятнами.

  • «Ежедневная стирка» (символ: цифра 40-60 минут, или «Daily Wash»)

Режим предназначен для относительно быстрой (40-60 минут) очистки не слишком грязной одежды при неполной загрузке машинки. Вода нагревается до 30 или 40°С.

Для каждого режима важно подбирать соответствующее стиральное средство. Для деликатных программ лучше использовать жидкие гели, поскольку они имеют более мягкий состав и хорошо вымываются. Для интенсивных режимов и сильных загрязнений рекомендуют сухие стиральные порошки.

Дополнительные режимы и специальные программы: расширенные возможности

Многие современные модели стиральных машин предлагают расширенный набор программ для специфических типов одежды или ситуаций.

  • «Экономный режим» или «Эко» (символ: лист, стрелка, или «Eco»)

Запускает цикл стирки, что существенно снижает расход электричества и воды. Достигается это за счет использования более низких температур и более длительной продолжительности стирки. Обычно стирка происходит при 40°C в течение 50-60 минут.

  • «Стирка в холодной воде» (символ: снежинка, градусник 0°C, или «Cold Wash»)

  • Применяется для тканей, которые могут повредиться от нагрева (например, некоторые линяющие искусственные материалы).

  • «Ночная стирка» (символ: луна, звезды, или «Night Wash»)

Программа, обеспечивающая тихую работу машинки, пропускает окончательный отжим (или выполняет его на очень низких оборотах) и отключает звуковые сигналы. Идеально для стирки в ночное время, чтобы не беспокоить домочадцев.

  • «Стирка шелка» (символ: нить шелка, или «Silk»)

Специальный режим для изделий из натурального шелка и тонких синтетических комбинированных материалов. Отличается мягким вращением барабана и отсутствием отжима.

  • «Стирка штор» (символ: штора)

Режим, часто предусматривающий предварительную стирку и деликатный отжим. Подходит для занавесок, тюля и штор.

  • «Стирка одеял/пуховиков» (символ: одеяло, пуховик, или «Duvet», «Down»)

Предназначен для ухода за объемными вещами, такими как покрывала, одеяла, пуховики. Часто включает в себя дополнительное полоскание и бережный отжим.

  • «Стирка детских вещей» (символ: детская бутылочка, игрушка, или «Baby Care»)

Устанавливается высокая температура стирки (для дезинфекции) и программируется дополнительное полоскание. Это обеспечивает полное удаление пятен и остатков моющих средств, которые могут раздражать нежную кожу малышей.

  • «Стирка спортивных вещей/обуви» (символ: кроссовок, футболка, или «Sportswear»)

Программа для спортивной одежды из мембранных и синтетических тканей, а также для спортивной обуви. Может иметь разные уровни загрязнения.

  • «Стирка рубашек» (символ: рубашка, или «Shirts»)

Специальная программа для рубашек и другой одежды в деловом стиле, часто с функцией «легкой глажки».

  • «Стирка джинсов» (символ: джинсы, или «Jeans»)

Идеальный режим для стирки вещей по дениму, джинсу и другому темному текстилю, помогающему сохранить цвет и форму.

  • «Биоуход» (символ: цветок, лист с каплей, или «Bio Care»)

Режим, подходящий для очищения сильно загрязненного белья, особенно с пятнами органического происхождения. Работает в два этапа: сначала низкая температура для активации энзимов в моющих средствах (чувствительных к высоким температурам), затем повышение температуры для активации других компонентов порошка.

  • «Сушка» (символ: солнце, спираль, или «Dry»)

Очень полезная функция, доступная не во всех моделях. Бывает деликатным (белье слегка встряхивается, предотвращая замятие) и ускоренное (для термостойких материалов).

Дополнительные функции для комфорта и безопасности

Кроме основных программ, современные стиральные машины оснащены многочисленными функциями, которые делают использование техники еще более удобным и безопасным.

  • «Отжим» (символ: спираль, закрученная стрелка, или «Spin»). Позволяет запустить только этап отжима белья с выбранной скоростью (400, 600, 800, 1000 и более оборотов барабана в минуту), минуя стирку и полоскание.

  • «Без отжима» (символ: перечеркнутая спираль). Функция для щекотливых вещей, которые нельзя выкручивать. После полоскания машина просто сливает воду и останавливается.

  • «Задержка полоскания» (символ: тарелка с водой или перечеркнутая стрелка слива). Удерживает воду внутри техники до момента, пока вы не включите слив или отжим. Полезно, если нет возможности сразу после стирки достать вещи из барабана.

  • «Дополнительное полоскание» (символ: капля воды, тарелка с водой и плюсом, или «Extra Rinse»). Обеспечивает особенно тщательную очистку одежды от остатков стиральных средств. Очень актуально для людей с чувствительной кожей, аллергиков или для стирки детских вещей.

  • «Полоскание со сливом» (символ: тарелка с водой и стрелка вниз). Позволяет только прополоскать одежду, а затем отжать ее.

  • Слив (символ: стрелка вниз, пустой бак). Полезная программа для ситуаций, когда нужно слить воду из машинки без полоскания или отжима.

  • «Облегчение утюжка» / «Без утюжка» (символ: утюг, или «Easy Iron», «Anti-crease»). Функция, уменьшающая уровень смятия белья. Достигается за счет полоскания в большом количестве воды, пропуска промежуточного отжима или периодического встряхивания белья после слива.

  • «Половистая загрузка» (символ: заполненный наполовину барабан, или «Half Load»). Позволяет запустить сокращенный и более экономичный режим стирки, если белье накоплено не слишком много. Экономит воду и электроэнергию.

  • «Отсрочка включения» (символ: часы со стрелкой, или «Delay Start»). Позволяет загрузить белье и моющее средство, а запуск программы отложить на время (от 1 до 24 часов). Удобно использовать ночные тарифы на электроэнергию или планировать стирку до момента возвращения домой.

  • «Контроль уровня воды» (символ: капля воды со стрелкой, или «Water Level Sensor»). Автоматическая функция, которая анализирует количество белья в барабане и подбирает оптимальный объем воды для конкретного цикла стирки, обеспечивая экономное использование ресурсов.

  • «Защита от детей» (символ: ключ, ребенок, замок, или «Child Lock»). Блокирует панель управления и случайное открытие дверей устройства во время работы.

  • Aqua Stop/Защита от протеканий (символ: капля, кран, или «Aqua Stop», «Anti-Leak»). Система защиты от протечек, фиксирующая появление жидкости в корпусе или на дне машинки. При обнаружении протечки она автоматически останавливает работу машины и перекрывает подачу воды, предотвращая затопление.

Разобравшись с этим набором возможных значков и функций, вы будете чувствовать себя увереннее, выбирая новую стиральную машину или используя существующую. Правильный выбор программы не только обеспечит безупречную чистоту вашего белья, но и поможет сохранить его вид и продлить срок эксплуатации одежды. Всегда обращайтесь к инструкции изготовителя вашей конкретной модели, чтобы узнать точное значение всех символов и возможностей.

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