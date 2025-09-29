Как правильно говорить на украинском "пюре" и "котлета" / © unsplash.com

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко отмечает: многие названия блюд, которые мы употребляем ежедневно, на самом деле заимствованы и не имеют ничего общего с украинскими языковыми традициями. В то же время наша кухня издавна имеет свои выразительные названия, которые не только точнее описывают процесс приготовления, но и раскрывают суть продуктов.

“Січеники” вместо “котлеты”

Одним из самых показательных примеров есть слово “котлета”. Оно происходит из французского языка и буквально означает “рубить”. В украинской же традиции существует более точный соответствие — “січеник”. Так называли мясное блюдо, которое мелко иссекают и формируют в небольшие порционные куски. Это название гораздо лучше передает сам способ приготовления.

“Товчанка” вместо “пюре”

Другое блюдо, известное нам под французским названием “пюре”, имеет свое родное слово — “товчанка”. Для приготовления картофеля его нужно тщательно толкнуть, и это действие отражено в самом названии. Такой вариант звучит естественно и подлинно, подчеркивая простоту и народность блюда.

“Палиця” вместо “батон”

Не только вторые блюда имеют подлинные названия. Например, длинный хлеб, известный нам как “батон”, в народной кухне назывался “палицею”. И именно этот вариант точнее соответствует содержанию, ведь слово «батон» переводится как “палиця”.

“Підбиванка” или “підлива” вместо “соус”

Еще одно заимствование — “соус”. Украинская же традиция предлагает названия “підбиванка” или “підлива”, которые сразу объясняют, что речь идет о жидком блюде, которым “підбивають” или поливают другие продукты.

По мнению шеф-повара, украинский язык сохраняет собственные слова для большинства блюд, однако они постепенно исчезают из употребления. Возвращение к аутентичной терминологии помогает беречь культурное наследие и делает украинскую кухню более узнаваемой и самобытной.

Знание подлинных названий — это не только слова, но и ощущение принадлежности к традиции. Когда мы называем блюда своими именами, они становятся “роднее”, а сам процесс приготовления и потребления — ближе к национальной культуре.