Знак зодиака и помада: какой оттенок способен подчеркнуть вашу настоящую красоту
Вы когда-нибудь стояли перед косметическим прилавком и чувствовали, что все это красиво, но вроде бы совсем не ваше? Может быть, ваш знак зодиака тихо подсказывал, что этот цвет помады не для вас?
Так какая помада подчеркнет ваш знак зодиака и подарит счастье в жизни?
Овен — огонь на губах
Овны не играют в полумеры. Они рвутся в жизнь и в макияж с одинаковой силой. Им нужна яркая, почти вызывающая красная помада, чтобы встречали по смелости, а не по одежде. На вечеринке, где все в некрасивом, она одна в красном — и это однозначно Овен.
Телец — сладкое прикосновение
Телец выбирает оттенок как десерт: ягодный, сочный, но нежный. Важно, чтобы помада держалась, выглядела красиво и дарила чувство роскоши, словно ароматная медленно свеча.
Близнецы — игра настроения
Сегодня блеск с запахом манго, завтра матовая сливовая, а вечером совсем неожиданный эксперимент. Близнецы — это палитра настроений. Совет: всегда есть несколько вариантов под рукой.
Рак — нежность в каждом поцелуе
Губы Рака — для ласки. Подходят пастельные розовые, персиковые или нежные кремовые. Идеально, если помада оставляет легкий след на чашке какао, тогда весь эффект нежности достигнут.
Лев — будь в центре внимания
Губы Львицы — как афиша. Она выбирает золото, глубокий винный или сверкающий неон, чтобы все взгляды были только на ней. Если еще и с автографом — уверенная победа.
Дева — идеально к деталям
Для Девы помада — это не просто цвет. Она ухаживает, лечит, содержит SPF и витамины. Оттенок естественный, как губы и не красили — идеальная гармония красоты и заботы.
Весы — искусство баланса
Не могут выбрать между двумя цветами? Покупают оба и смешивают. Их оттенки — зоркие розовые, сиреневые, кофейные, подчеркивающие образ элегантно. Весы не спорят — они очаровывают.
Скорпион — тайна на губах
Скорпион предупреждает помаду. Бордовый — как бокал вина. Черный — по настроению. Их оттенки для тех, кто не боится быть настоящим или быть рядом с ними.
Стрелец — цвета свободы
Стрелец не признает границ: фуксия, коралл, апельсин — все идет. Главное, чтобы выглядело естественно, даже если воображаемая пальма только в фантазии.
Козерог — классика без компромиссов
Козерог выбирает проверенное: нюдовые, деловые малиновые и пользуется годами. Надежно, практически и без “ой, стерлось”. Помада доживет до вечера в отличие от многих экспериментов.
Водолей — эксперимент на максимум
Хром, синий металлик, зеленый шиммер — это Водолей. Она ищет самовыражение без правил. Может с блестками, может, даже гелем для бровей — но на губах.
Рыбы — поцелуй русалки
Мечтательны, немного отстранены. Любят перламутр, легкий блеск, ощущение влаги — словно губы только что шептали морские тайны. Непрактично? Может быть. Красиво? Совершенно.
Не помада делает женщину красивой, но, прислушавшись к звездам, можно наконец-то найти свой идеальный оттенок и прекратить покупать “еще один такой же”.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.