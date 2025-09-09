Знак зодиака и помада: какой оттенок способен подчеркнуть вашу настоящую красоту

Какая помада подходит вашему знаку зодиака / © unsplash.com

Так какая помада подчеркнет ваш знак зодиака и подарит счастье в жизни?

Овен — огонь на губах

Овны не играют в полумеры. Они рвутся в жизнь и в макияж с одинаковой силой. Им нужна яркая, почти вызывающая красная помада, чтобы встречали по смелости, а не по одежде. На вечеринке, где все в некрасивом, она одна в красном — и это однозначно Овен.

Телец — сладкое прикосновение

Телец выбирает оттенок как десерт: ягодный, сочный, но нежный. Важно, чтобы помада держалась, выглядела красиво и дарила чувство роскоши, словно ароматная медленно свеча.

Близнецы — игра настроения

Сегодня блеск с запахом манго, завтра матовая сливовая, а вечером совсем неожиданный эксперимент. Близнецы — это палитра настроений. Совет: всегда есть несколько вариантов под рукой.

Рак — нежность в каждом поцелуе

Губы Рака — для ласки. Подходят пастельные розовые, персиковые или нежные кремовые. Идеально, если помада оставляет легкий след на чашке какао, тогда весь эффект нежности достигнут.

Лев — будь в центре внимания

Губы Львицы — как афиша. Она выбирает золото, глубокий винный или сверкающий неон, чтобы все взгляды были только на ней. Если еще и с автографом — уверенная победа.

Дева — идеально к деталям

Для Девы помада — это не просто цвет. Она ухаживает, лечит, содержит SPF и витамины. Оттенок естественный, как губы и не красили — идеальная гармония красоты и заботы.

Весы — искусство баланса

Не могут выбрать между двумя цветами? Покупают оба и смешивают. Их оттенки — зоркие розовые, сиреневые, кофейные, подчеркивающие образ элегантно. Весы не спорят — они очаровывают.

Скорпион — тайна на губах

Скорпион предупреждает помаду. Бордовый — как бокал вина. Черный — по настроению. Их оттенки для тех, кто не боится быть настоящим или быть рядом с ними.

Стрелец — цвета свободы

Стрелец не признает границ: фуксия, коралл, апельсин — все идет. Главное, чтобы выглядело естественно, даже если воображаемая пальма только в фантазии.

Козерог — классика без компромиссов

Козерог выбирает проверенное: нюдовые, деловые малиновые и пользуется годами. Надежно, практически и без “ой, стерлось”. Помада доживет до вечера в отличие от многих экспериментов.

Водолей — эксперимент на максимум

Хром, синий металлик, зеленый шиммер — это Водолей. Она ищет самовыражение без правил. Может с блестками, может, даже гелем для бровей — но на губах.

Рыбы — поцелуй русалки

Мечтательны, немного отстранены. Любят перламутр, легкий блеск, ощущение влаги — словно губы только что шептали морские тайны. Непрактично? Может быть. Красиво? Совершенно.

Не помада делает женщину красивой, но, прислушавшись к звездам, можно наконец-то найти свой идеальный оттенок и прекратить покупать “еще один такой же”.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.