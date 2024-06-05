Знаки зодиака и украшения: кому нельзя носить серебро, золото или разные драгоценные камни

Большинство людей покупает украшения по принципу – если нравится, тогда беру. Но такой метод не столь безопасен, как это может показаться на первый взгляд. Украшения обладают особой энергетикой, которая подходит далеко не всем. Она может как улучшить, так и разрушить вашу жизнь.

В ведической астрологии целый раздел посвящен именно драгоценным камням и украшениям.

Овен

Самое важное для Овнов – это быть осторожными с любыми драгоценными камнями зеленого цвета. Поэтому при выборе украшений обращайте внимание на оттенок. Например, даже сапфиры или гранаты часто имеют зеленоватый подтон. А вот украшения красного или бурого цвета подойдут лучше. Поэтому стоит приобрести сердолик, коралл или яшму. Обратите внимание на белые, оранжевые или желтые минералы.

Телец

Вам совсем не подойдут украшения рубинового, оранжевого или белого оттенка, потому что они будут отбирать талант. Особо следует отказаться от больших камней. Присмотритесь к прозрачным камням – например, бриллиантам. Если средства не разрешают, можете обратить внимание на цирконий. Темно-синие и зеленые камни вам тоже идеально подойдут. А еще можно носить любые изделия из золота.

Близнецы

Опал, лунный камень и жемчуг – именно эти камни вам следует избегать. Лучше отказаться от серебра, такие украшения будут забирать вашу энергию, а не давать ничего. Следует обратить внимание на оранжевые, желтые и розовые оттенки камней. Они помогут подкрепить дух, придадут силы. Лучше всего вам подойдут такие минералы как сапфир, топаз, гранат, оникс и изумруд.

Рак

Так как планета-управитель Раков, Луна, совсем не имеет врагов, то этому знаку зодиака подойдут любые украшения. Но если вы ищете аксессуар, который будет положительно на вас влиять, следует обратить внимание на гранат, рубин, жемчуг, лунный камень, изумруд. Также отдавайте предпочтение изделиям из серебра.

Лев

Как ни странно, но Львам лучше совсем убрать из своих ящиков украшения с цирконием и бриллиантами. А еще избегайте лазуристов и сапфиров. Все эти царские камни Львам совсем не подходят. Вместо этого лучше купить рубин, лимон и гранат.

Дева

В серебряных украшениях с лунным камнем, жемчугом или опалом Девы точно будут себя чувствовать не в своей тарелке. Эти украшения будут красить счастье и отнимать силу. Следует обратить внимание на камни зеленоватого оттенка, в частности изумруд или оникс. Также Девам подходят золотые украшения с прозрачными минералами.

Весы

Весам следует носить чем побольше золота. А если говорить о драгоценностях, то следует выбирать самый роскошный камень – бриллиант. Если вы пока не можете себе такое позволить, присмотритесь к белым кораллам. А вот молочные камни точно испортят самочувствие. Лучше избегать рубинов, гранатов – они не сделают вас счастливыми.

Скорпион

Чтобы потушить внутренний пожар Скорпионам нужно носить украшения с зелеными камнями (изумруд или оникс). Можно также присмотреться к топазам, сапфиров, яшмы и красному кораллу.

Стрелец

Не стоит носить золотые украшения с цирконием или бриллиантами, а также лучше отказаться от сердолика, красной яшмы или красного коралла. Лучшим вариантом станут изделия с желтым сапфиром, топазами, жемчугом или лунным камнем. Также следует выбирать серебро, а не золото.

Козерог

Козероги стремятся носить настоящие атрибуты власти, поэтому им лучше всего подходят золотые украшения с бриллиантами, изумрудами или сапфирами. Следует избегать рубинов, жемчуга, граната или красного коралла, потому что эти камни не дадут подняться по карьерной лестнице.

Водолей

Нужно быть крайне осторожными с яркими камнями, например желтыми, красными, коричневыми или изменчивыми оттенками. Идеальной палитрой есть розовые, синие, зеленые и фиолетовые камни. Внимательнее присмотритесь к лазуриту, розовому кварцу, сапфиру, изумруду.

Рыбы

Лучше исключить из своих украшений изделия с зеленым гагатом, ониксом, белыми кораллами или бриллиантами. Следует избегать золота. Идеальными считаются желтые драгоценности – топаз или желтый сапфир. Также можно покупать серебро с молочными или белыми минералами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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