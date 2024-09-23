Знаки зодиака, которым открыты пути в другие реальности: их называют людьми "нового времени"

Эзотерики убеждены, что путешествовать в другие бытия может каждый, этому легко научиться.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые имеют возможность постичь другую реальность, их называют людьми "пятого измерения" или "нового времени".

Рак

Этот знак зодиака умеет во время медитации отключать свой разум и доверяться энергиям космоса. Специалисты по эзотерике и кармологи считают, что именно эти люди обладают способностью переходить из одной реальности в другую. Однако специалисты предостерегают от таких единоличных "путешествий", призывая все же иметь помощника, который смог бы вернуть "путешественника" обратно.

Астрологи объясняют такую способность Раков тем, что они очень эмоциональные и интуитивные люди, тонко чувствующие энергии вселенной и умеющие доверяться своим ощущениям.

Весы

Эти люди обладают прекрасно развитой интуицией, которая позволяет им углубляться в самую суть вещей. И если Весы решили найти другое измерение, будьте уверены, они это обязательно сделают. А каким образом, это уже другой вопрос.

Они могут применить для своего астрального путешествия медитацию, шаманский обряд или гипноз, это не имеет никакого значения. Главное, что Весы побывают в другой реальности, а затем, возможно, напишут инструкцию для тех, кто хочет туда попасть.

Рыбы

Этому знаку зодиака проще всего путешествовать в другие реальности. Они ведь по-своему воспринимают этот мир, не так, как другие люди. Рыбам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы почувствовать другое измерение, они интуитивно сами находят туда кучу путей.

Рыбы сами выбирают удобный способ, с помощью которого смогут попасть в другую реальность. Поэтому из них получаются хорошие духовные наставники и руководители, помогающие другим "путешествовать" в астрале.

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