Знакомое растение может стать опасным для жизни: кому нельзя пить чай с мятой

Чай с мятой – любимый напиток миллионов людей. Это растение обладает приятным ароматом, поэтому ее добавляют ко многим напиткам по всему миру. Однако оказывается, что не всем можно употреблять мяту вместе с чаем.

Мятный чай кажется достаточно безопасным и полезным напитком. Однако, несмотря на многочисленные преимущества мяты, существуют определенные группы людей, для которых употребление этого растения может оказаться опасным и вызвать негативные последствия для здоровья. Прежде чем наслаждаться вкусным и освежающим мятным чаем, важно выяснить, не принадлежите ли вы к категориям, кому следует ограничить или полностью отказаться от потребления этого продукта.

Свойства мяты

Мята – многолетнее травянистое растение, содержащее целый комплекс полезных веществ. Она богата эфирными маслами, витаминами С, В1, В2, РР, каротином, минеральными солями калия, железом, кальцием, фосфором, магнием.

Настои и отвары из мяты обладают спазмолитическим, обезболивающим и антисептическим действием при головной боли, нервных расстройствах, невралгиях и воспалительных процессах. В народной медицине настой листьев используют при простуде, тошноте, боли в желудке и диарее или для улучшения аппетита.

Почему мята полезна

Благодаря своему уникальному составу, мята обладает многими полезными свойствами:

улучшает пищеварение, помогает при тошноте, метеоризме и диарее;

оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее действие;

обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами;

способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы;

помогает при головной боли, бессоннице и депрессии;

улучшает работу дыхательной системы, облегчает кашель;

усиливает иммунитет и способствует общему укреплению организма.

Кому нельзя употреблять мяту и пить чай из мяты

Несмотря на все преимущества знакомого растения, есть определенные категории людей, для которых употребление мяты может представлять риск или быть противопоказанным.

Беременные женщины: мята может повлечь за собой сокращение матки, поэтому беременным женщинам ее следует избегать, особенно в последнем триместре беременности.

Люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ): мята оказывает расслабляющее действие на нижний пищеводный сфинктер, она может усилить симптомы ГЭРБ, такие как изжога, кислотный рефлюкс.

Люди с эпилепсией: мята содержит вещества, которые могут спровоцировать или усилить эпилептические приступы.

Люди с кожными заболеваниями: мята может вызвать аллергические реакции, в частности сыпь или зуд у некоторых людей с атопическим дерматитом или другими кожными заболеваниями.

Люди с желчнокаменной болезнью: ментол, входящий в состав мяты, может усилить сокращение желчного пузыря, что может спровоцировать приступ желчных коликов.

Также следует ограничить употребление мяты при лечении определенными медикаментами. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или принимаете лекарства, перед употреблением мяты или мятного чая лучше проконсультироваться с врачом.

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