Знали ли вы, что этого категорически нельзя делать с перцем летом, потому что сгубите урожай

Чем нельзя подкармливать перец летом / © pixabay.com

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Даже лучшие сорта перца не дадут щедрого урожая, если допускать распространенные ошибки в уходе. Некоторые действия могут привести к тому, что кусты будут активно наращивать листья, а плодов будет мало или они вырастут мелкими и невкусными. Именно поэтому важно знать, чего следует избегать при выращивании этой требовательной культуры.

Свежий навоз — одна из самых больших ошибок

Перец очень чувствительно реагирует на свежую органику. Внесение неперепревшего навоза часто провоцирует чрезмерный рост зеленой массы, тогда как формирование завязей значительно замедляется.

Кроме того, свежая органика может стать источником грибковых инфекций и болезней корневой системы. Для улучшения плодородия почвы лучше использовать только хорошо перепревший компост или перегной, внесенный заранее.

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Избыток азота после начала плодоношения

Азот необходим растениям на начальных этапах развития, но после появления цветков и завязей его избыток становится нежелательным.

В таком случае кусты начинают активно наращивать листья и побеги, тратя силы не на формирование плодов, а на зеленую массу. Перец выглядит сильным и здоровым, но урожайность заметно снижается.

Во второй половине сезона основное внимание следует уделять калийным и фосфорным подкормкам.

Полив холодной водой

Корневая система перца плохо переносит резкие перепады температур. Полив холодной водой может привести к угнетению роста, плохому усвоению питательных веществ и даже сбросу завязей. Особенно опасен такой стресс в период активного формирования плодов.

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Для полива рекомендуется использовать отстоявшуюся воду, которая прогрелась на солнце. Оптимальная температура составляет около 20-25 градусов.

Подкормка по сухой почве

Еще одна распространенная ошибка — внесение удобрений в сухую землю.

Концентрированные питательные вещества могут повредить корневую систему и вызвать химический ожог корешков. В результате растение начинает отставать в росте и хуже усваивает полезные элементы.

Перед любой подкормкой почву необходимо хорошо увлажнить обычной водой и только после этого вносить питательные растворы.

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Дефицит калия

Именно калий в значительной степени отвечает за размер, сочность и вкусовые качества плодов.

При недостатке этого элемента перец формирует тонкие стенки, медленнее созревает и хуже сохраняется после сбора урожая. Плоды могут терять характерную сладость и вырастать мелкими.

Источником калия могут быть древесная зола, сульфат калия и специальные комплексные удобрения для овощных культур. Регулярное внесение калийных подкормок в период плодоношения помогает получить крупные и мясистые перцы.

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