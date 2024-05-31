Знают далеко не все: специалисты рассказали, сколько нужно ополаскивать посуду от моющих средств

Далеко не все украинцы делают это правильно. Но следует помнить, что плохо смытое моющее средство попадает в организм и может вызвать проблемы со здоровьем.

Хотя современные моющие средства достаточно эффективно справляются с грязью и жиром даже в холодной воде, эксперты все же советуют мыть тарелки и кастрюли в горячей. Также не стоит забывать о тщательном ополаскивании посуды, чтобы смыть все вещества, содержащиеся в жидкостях для мытья.

Выбирая моющее средство, обращайте особое внимание на количество ПАВ (поверхностно-активных веществ). В больших концентрациях они очень опасны. Идеально, если в составе их средства не более 5%. Кроме этого в моющем средстве не должно быть фосфатов, ведь они могут легко проникнуть через кожу и попасть в кровь, став причиной диатеза, дерматита, аллергии, дыхательных путей, вызвать проблемы с метаболизмом.

Когда все эти вещества попадают в организм, постепенно вызывают достаточно сильное отравление. Поэтому важно хорошо смывать моющие средства с поверхности тарелок и кастрюль.

Во время мытья посуды обязательно надевайте резиновые перчатки. Так вы сможете значительно снизить вредное воздействие веществ. Моющее средство всегда добавляйте на губку, а не на тарелку. Всегда отдавайте предпочтение тем жидкостям, которые содержат органические кислоты, в частности уксусная, лимонная, гликолевая или молочная. Они хорошо справляются с жиром и грязью, но при этом менее токсичны.

Что же касается того, сколько времени нужно ополаскивать посуду от моющего средства, то специалисты уверены — следует тратить на каждый сосуд не менее 20-30 секунд. То есть отмывать, как говорят в народе, до скрипа.

Эксперты отмечают, что в капельках воде на посуде оседают остатки ПАВ, содержащиеся в моющих средствах. После высыхания они образуют невидимую нашему глазу пленку, которая вместе с едой потом попадает в наш организм. Существует даже мнение, что за год человек в среднем употребляет около полулитра моющего средства, если плохо ополаскивает посуду.

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