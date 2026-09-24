Зонтик на осень: как выбрать такой, который не сломается от сильного ветра

Как выбрать качественный зонтик / © unsplash.com

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На осень нужно иметь сразу несколько важных аксессуаров, среди которых — качественный зонтик. Он должен быть таким, чтобы выдержать непогоду, шквальный ветер и не занимать слишком много места в сумке или рюкзаке. На что обращать внимание при выборе зонта, чтобы он служил долго?

Об этом рассказали в эфире «Київ24».

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Как выбрать качественный зонтик: на что обращать внимание

При выборе зонтов покупатели часто берут самый простой или самый дешевый. Но, чтобы каждыйц год не менять этот аксессуар и не выбрасывать лишние деньги, стоит учитывать характеристики и качество изделия.

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Механические зонты демонстрируют самую высокую износостойкость, а значит прослужат вам гораздо дольше. Отсутствие сложных внутренних узлов и минимальное количество подвижных элементов делают их менее уязвимыми к внезапным поломкам.

В то же время автоматические варианты существенно выигрывают в комфорте, поскольку раскрываются и складываются одним нажатием. Но за удобство приходится платить строгостью в эксплуатации: специфика конструкции автоматического механизма требует бережного обращения и защиты от резких рывков.

Ручка зонта должна быть прорезиненной или ребристой, ведь так во время ливня ваши руки не будут скользить по мокрой ручке и вы не уроните зонтик.

Спицы в зонтах должны быть из карбона или стекловолокна. Именно они не будут гнуться от сильного ветра и не вылетят из конструкции. Стальные же спицы будут придавать аксессуару лишний вес. Спицы из алюминия могут не выдержать сильного ветра и сломаться.

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Чтобы приобретенный аксессуар служил не один сезон и уверенно противостоял порывам ветра и ливням, выбирайте зонтик с крепким каркасом и качественной ручкой.

На чем не стоит экономить осенью

Напомним, что дизайнер Кристи Риллинг и Иса Кригескотт советуют отказаться от полиэстера и дешевой синтетики в пользу долговечных натуральных материалов и нейтральной палитры. Основой осеннего гардероба, по словам экспертов, должна стать четверка качественных тканей: мягкий хлопок, универсальный кашемир, изысканный шелк, а также практичная шерсть.

Вместо покупки множества быстротечных трендовых вещей гораздо разумнее инвестировать в небольшую базу из этих материалов. Дополнить и разнообразить такие базовые образы дизайнеры предлагают классическими аксессуарами: шелковыми платками и обувью из натуральной кожи, которая гармонично сочетается как с джинсами, так и с платьями или офисными костюмами.

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