Зрительно делают стройнее: стилисты назвали пять цветов, которые должны быть в гардеробе

Существует довольно распространенное мнение, что только одежда черного цвета делает фигуру более стройной. Однако стилисты уверены, что это далеко не так. Есть еще пять цветов, которые обязательно нужно добавить в свой гардероб. Они скроют недостатки и визуально "вытащат" фигуру.

Изумрудно-зеленый

Хотя это довольно яркий цвет, он одновременно и спокоен. Поэтому такой оттенок способен привлекать к себе все внимание, отвлекая от некоторых недостатков в фигуре. Эксперты рекомендуют обратить внимание на изумрудные платья с боковым силуэтом, которые помогут подчеркнуть все изгибы тела. Лучше всего сочетать изумрудный с более нейтральными – белым, черным или серым.

Красный

Еще один цвет, который визуально делает фигуру более стройной. Однако важно заметить, что это должен быть именно ярко красный, а не его оттенок. Стилисты называют красным универсальным цветом, ведь он подходит и для вечеринки, и для совещания в офисе. В нем можно прогуляться с подругой или пойти на свидание.

Темно синий

Согласно экспертам, именно темно синий стоит поставить на вторую ступеньку после черного по свойству делать фигуру более стройной. Глубокий оттенок отлично подходит любым тонам кожи. А еще он будет выглядеть как на официальных мероприятиях, так и в повседневной жизни.

Шоколадный

Этот цвет не такой "тяжелый" как черный, а потому помогает создать "оживляющий" эффект. Шоколадный подходит не только для костюмов. Стилисты уверены, что вы можете смело носить коричневые платья. Например, платье-футляр шоколадного оттенка с черными туфлями на каблуке поможет создать элегантный и женственный образ.

Ярко розовый

Этот цвет стал настоящим трендом прошлого 2023 благодаря ленте "Барби" с Марго Робби. Большинство девушек и женщин относятся к нему с предосторожностью, но стилисты уверены, если выбрать цвет фуксии или розовую ткань с узорами, можно запросто отвлечь внимание от лишних килограмм.

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