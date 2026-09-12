Зря тратите деньги: 5 чистящих средств, которых избегают профессионалы

5 средств для уборки, которые не покупают профессионалы / © pexels.com

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Яркая этикетка и обещание идеальной чистоты ещё не означают, что новое чистящее средствобудет лучше обычной тряпки, воды или проверенного чистящего средства. Часть популярных продуктов оказывается лишней, а некоторые при неправильном использовании могут даже создать дополнительные проблемы.

Об этом сообщило издание Southern Living.

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Президент клининговой компании Molly Maid Майкл Сильва-Нэш отметил, что среди современных устройств есть действительно полезные новинки — в частности, роботы-пылесосы и роботы-швабры. В то же время многие другие широко рекламируемые товары для уборки, по его мнению, не дают существенных преимуществ перед давно известными средствами.

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Дезинфицирующие салфетки

Быстро протереть стол или другую поверхность салфеткой недостаточно, если цель — именно дезинфекция. Для достижения заявленного эффекта обработанное место необходимо оставлять влажным в течение нескольких минут — в соответствии с инструкцией к конкретному продукту.

На практике для этого может понадобиться хорошо пропитанная салфетка или сразу несколько. Для удаления бактерий Сильва-Неш отдает предпочтение мылу и воде, а при необходимости более сильной дезинфекции советует рассмотреть возможность использования многоразового средства вместо одноразовых салфеток.

Щетки для пыли

Одноразовые приспособления для борьбы с пылью также не входят в список фаворитов профессионала. Сильва-Нэш называет их затратным решением, которое может обойтись дорого и при этом оказаться не слишком эффективным.

В большинстве случаев ему достаточно гораздо более простого инструмента — тряпки из микрофибры. По его оценке, она справляется с задачей в 99% случаев, хотя в отдельных ситуациях могут понадобиться и другие приспособления.

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Продукты, которые обещают блестящий пол

Средство с надписью «дополнительный блеск» может оказаться совсем не тем, что нужно для очистки пола. Некоторые из таких средств фактически создают восковое финишное покрытие.

Проблемы возникают, если нанести его на плохо очищенную поверхность. Пыль, волосы и другие загрязнения останутся под покрытием, а последующее нанесение создаст еще один слой. Впоследствии, по словам эксперта, для устранения такого наслоения может потребоваться удалить покрытие.

Поэтому для повседневной уборки лучше использовать чистящее средство, подходящее для конкретного типа пола. Если же поверхность утратила естественный блеск, «Сильва-Неш» советует обратиться к профессионалам для его восстановления и в дальнейшем следовать их рекомендациям по уходу.

Полироли для нержавеющей стали

Средства для нержавеющей стали тоже не всегда следует рассматривать как полноценные чистящие средства. Их задача может заключаться, прежде всего, в полировке уже чистой поверхности.

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Поэтому холодильник или другую технику сначала нужно очистить от остатков еды и грязи. Только после этого можно приступать к полировке. При этом не требуется большого количества средства — эксперт рекомендует тщательно распределять уже нанесенный продукт, а не распылять новые порции.

Аммиачные средства для стекол

Особую опасность представляет не сам факт использования чистящего средства с аммиаком, а его возможное сочетание с другой бытовой химией.

Сильва-Неш предупреждает, прежде всего, о том, что нельзя смешивать аммиак с отбеливателем — такая смесь токсична. Риск случайной ошибки возрастает, когда человек не обращает внимания на то, что аммиак уже содержится в средстве для стекол.

Поэтому одним из вариантов является средство для мытья окон без аммиака. В любом случае эксперт призывает не экспериментировать со смешиванием различных бытовых средств ради якобы лучшего результата.

Напомним, что плесень и бактерии могут размножаться во влажных и труднодоступных местах стиральной машины. Простой способ очистки предполагает использование всего двух кухонных средств.

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