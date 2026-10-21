Звание Герой Украины в 2026 году: что дает награда, какие предусмотрены льготы и когда ее могут отобрать

Звание Герой Украины 2026 года: дающий / © Pixabay

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В 2026 году порядок награждения, правовой статус отличия и социальные гарантии награжденных определяются украинским законодательством.

В то же время получение звания не означает автоматического назначения всех возможных выплат и льгот. Объем социальной защиты зависит, в частности, от вида награды, обстоятельств ее присвоения и соответствующих законов.

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Рассказываем, кто может стать Героем Украины, какие права предусмотрены для награжденных, как оформить пенсию за особые заслуги и в каких случаях человека могут лишить государственного отличия.

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Что означает звание Герой Украины

Согласно Закону Украины «О государственных наградах Украины», звание Герой Украины является высшей степенью отличия в государстве. Его присваивают гражданам Украины за выдающийся геройский поступок или выдающееся трудовое достижение.

Правила награждения определены Законом Украины «О государственных наградах Украины» и Уставом звания Герой Украины.

Предусмотрены две разновидности отличия:

Орден «Золотая Звезда» — за совершение выдающегося геройского поступка. Орден Государства — за выдающиеся трудовые достижения.

Таким образом, звание могут получить как военнослужащие и другие граждане, проявившие исключительное мужество, так и люди, чей труд имел особое значение для Украины.

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Награду присваивают указом Президента Украины. Законодательство также допускает посмертное присвоение звания.

Кто может получить звание Герой Украины

Основным условием является наличие заслуг, отвечающих установленным законом критериям. Для присвоения звания необходимы исключительные обстоятельства, свидетельствующие об особом вкладе человека в защиту государства или развитие Украины.

Орденом «Золотая Звезда» могут отметить, в частности, выдающийся героический поступок при защите независимости и территориальной целостности государства. Орден Государства предназначен для лиц, достигших выдающихся результатов в профессиональной, научной, культурной, экономической или иной деятельности.

В то же время, конкретные заслуги оценивают индивидуально. Сам факт длительной службы, работы в определенной области или участия в боевых действиях не означает автоматического присвоения звания.

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Официальные указы о награждении можно просматривать в разделе государственных наград на сайте Президента Украины.

Какие льготы и выплаты дает звание Герой Украины в 2026 году

Социальные гарантии для награжденных следует рассматривать отдельно от самого факта присвоения звания. Некоторые выплаты связаны непосредственно с государственной наградой, в то время как другие зависят от статуса ветерана войны, инвалидности, других законодательно определенных обстоятельств или специальных решений государства.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной

Одной из предусмотренных законом гарантий есть пенсия за особые заслуги перед Украиной. Согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», право на нее имеют, в частности, граждане Украины, удостоенные звания Герой Украины.

Порядок назначения, условия и размер пенсии регулируются отдельным законом. Для ее оформления необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.

Размер пенсии не следует считать одинаковым для всех награжденных: он определяется в соответствии с законодательными правилами и зависит от предусмотренных ими условий.

Одноразовая денежная помощь

Отдельным нормативным актом предусмотрена одноразовая адресная помощь лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка. Соответствующий документ — Указ Президента Украины № 596/2024 от 26 августа 2024 года.

При выяснении права на такую помощь следует учитывать конкретные условия указа и связанных с ним решений. Не следует отождествлять ее с пенсией за особые заслуги: это разные виды государственного обеспечения, имеющие отдельные правовые основания.

Социальные гарантии для военных и ветеранов

Человек, награжденный орденом «Золотая Звезда» за участие в защите Украины, может также иметь право на гарантии, предусмотренные законодательством для ветеранов войны или других категорий граждан.

Однако такие права возникают при наличии соответствующего юридического статуса и выполнения установленных требований. Само присвоение звания Герой Украины не означает автоматического предоставления каждой льготы, предусмотренной для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны.

Нормативную базу можно проверить в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Предусмотрены ли дополнительные льготы для семьи награжденного

Права членов семьи зависят от конкретной законодательной нормы, обстоятельств награждения и того, присвоено ли звание посмертно. Для отдельных категорий семей законодательство устанавливает специальные гарантии, но распространять их всех родственников каждого Героя Украины без проверки оснований неправильно.

Если речь идет о погибшем защитнике или защитнице, семье следует отдельно выяснить право на выплаты и социальную защиту по законам, регулирующим статус ветеранов войны, пенсионное обеспечение и помощь семьям погибших.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Чтобы узнать возможность назначения пенсии, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Перед представлением документов следует проверить актуальный список требований и способ обращения на официальном ресурсе учреждения.

Обычно нужно подготовить:

документ, удостоверяющий личность;

документы о присвоении звания и награждения;

документы, необходимые для назначения соответствующего вида пенсии;

иные сведения, если они требуются законодательством или обстоятельствами конкретного дела.

Окончательный список документов зависит от ситуации заявителя. Актуальные разъяснения по оформлению и назначению пенсий публикует Пенсионный фонд Украины.

Могут лишить звания Герой Украины

Да. Законодательство предусматривает возможность лишения государственной награды, в частности звания Герой Украины, но для этого требуются определенные законом основания и надлежащая процедура.

В соответствии с Законом Украины «О государственных наградах Украины», лишение государственной награды осуществляется в установленном законодательством порядке. Это не решение, которое можно принять произвольно из-за общественного резонанса, критики или личного конфликта.

В случае лишения государственной награды могут наступить и предусмотренные законом последствия для социальных выплат, право которых зависело от наличия этой награды. В частности, статья 11 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусматривает прекращение соответствующей пенсии в случае лишения государственной награды Украины.

Для оценки конкретной ситуации необходимо проверить действующую редакцию законодательства и официальный акт. Общие правила содержатся в Законе Украины «О государственных наградах Украины».

Можно ли получить звание Герой Украины посмертно

Да. Устав звания Герой Украины прямо предусматривает возможность посмертного присвоения награды.

Это означает, что звание могут присвоить человеку после его смерти, если его заслуги соответствуют установленным критериям. Решения оформляют указом Президента Украины.

В то же время, социальные права членов семьи умершего награжденного определяются отдельными нормами законодательства. Поэтому родственникам следует проверять не только указ о присвоении звания, но и правовые основания для каждой конкретной выплаты или льготы.

FAQ

Какие льготы имеет Герой Украины в 2026 году?

В зависимости от законодательных оснований Герой Украины может иметь право на пенсию за особые заслуги перед Украиной, а при определенных условиях — на единовременную денежную помощь и другие социальные гарантии. Дополнительные льготы могут зависеть от статуса ветерана войны, инвалидности или других обстоятельств. Для определения конкретных выплат следует проверить действующее законодательство и индивидуальные основания.

Могут ли забрать звание Герой Украины?

Так, лишение государственной награды возможно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Украины. Если человек теряет награду, это может повлиять и на выплаты, право на которые напрямую связано с его наличием. В частности, закон предусматривает прекращение пенсии за особые награды в случае лишения государственной награды Украины.

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