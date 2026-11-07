Звезда "Холостяка" заявила об избиении: обвиняемый в нападении - участник "Холостячки": что известно

Оксана Шанюк и Павел Ковтуненко / © Фокус

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Участница реалити-шоу «Холостяк-14», главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк, врач-косметолог Оксана Шанюк заявила, что потерпела избиение во время отдыха за пределами Киева. В нападении она обвинила своего бойфренда Павла Ковтуненко и его брата Евгения, участвовавшего в шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной.

Об инциденте Шанюк рассказала на своей странице в Instagram.

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Участница «Холостяка-14» заявила об избиении: какие травмы она описала

По словам Оксаны Шанюк, конфликт с Павлом Ковтуненко произошел во время совместного отдыха. Сначала мужчина якобы разговаривал с ней на повышенных тонах, а затем применил физическую силу. Причины ссоры косметологи публично не раскрыли.

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Шанюк рассказала, что после инцидента травмировала колено, получила синяк под глазом и перелом мизинца. Впоследствии она сообщила, что травма пальца оказалась серьезнее, чем ожидалось: врачи, по ее словам, посоветовали срочную операцию и установку двух спиц.

Участница «Холостяка-14» также опубликовала фотографии, на которых, как утверждает, видны последствия нападения. Кроме того, она заявила, что Евгений Ковтуненко угрожал ей.

«Мне больно, его поддерживал его родной брат. Бросался на меня, говорил: „Я тебя уничтожу“. Мне было очень страшно, что два человека так ко мне относились. Но это последняя капля, больше я молчать не буду. Эти два „героя“ Павел и Евгений Ковтуненко», — написала Шанюк.

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Евгений Ковтуненко отрицал нападение и рассказал свою версию конфликта

После того как история получила огласку в соцсетях, Евгений Ковтуненко обнародовал собственную версию событий. По его словам, компания праздновала день рождения его брата Павла за пределами Киева, а ссора началась уже по возвращении в дом.

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Ковтуненко утверждает, что сначала конфликт возник между Оксаной Шанюк и Павлом Ковтуненко. Он рассказал, что услышал крики и звук разбитой посуды, после чего вместе с подругой вышел посмотреть, что происходит.

«Стоит Паша с полностью разбитым лицом, у него кровь течет, нос разбит, синяк. Это выглядело ужасно. Оксана держится за руку. Есть догадка, что она ею делала, но не я это должен решать, а правоохранительные органы», — заявил Евгений Ковтуненко.

По словам Евгения, его подруга Татьяна Тесленко придерживала Шанюк, пока он пытался разнять Оксану и Павла. Ковтуненко также утверждает, что во время ссоры получил удар по лицу, однако сам не применял силы к Оксане.

Я вообще никак физически не взаимодействовал с Оксаной, потому что ее придерживала моя подруга. Я стоял, придерживая на расстоянии вытянутых рук обеих, чтобы она ему дальше лицо не разбила. Ибо он стоит и ничего не делает. Ну, короче, это семейный пьяный бред», — сказал он.

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Ковтуненко добавил, что обстоятельства конфликта должны выяснить правоохранители.

Евгений Ковтуненко, участник реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной / © Instagram

В ответ Шанюк обнародовала собственную версию того, как развивалась ссора. Она настаивает, что Павел получил травмы, когда пыталась защититься от нападения.

По словам косметологии, она хотела забрать телефон Павла, поскольку тот якобы собирался удалить видео. В этот момент мужчина, утверждает Шанюк, толкнул ее, из-за чего она травмировала ногу.

«Когда я пыталась забрать телефон, потому что Павел, конечно, хотел удалить видео, он толкнул меня и я травмировала ногу. Поднявшись, прибежал Евгений Ковтуненко со словами: „Не обижай моего брата“ и начал меня трясти, называть грязными, бранными словами и угрожать», — рассказала она.

Шанюк также обвинила Татьяну Тесленко, девушку Евгения Ковтуненко, в том, что та якобы выкручивала ей руки. По словам участницы реалити, Павел в это время стоял рядом и не вмешивался.

«Сыны вы видели, я отмахивалась, как могла. В этот момент пришла Татьяна Тесленко — девушка Евгения — и со словами: „Не трогай моего мужа“ начала выкручивать мне руки. Павел просто стоял и смотрел на это», — заявила Оксана.

После этого, по словам Шанюк, она попросила всех покинуть коттедж, поскольку не чувствовала себя там в безопасности.

Напомним, на телеканале СТБ стартовал 15-й сезон романтического реалитишоу «Холостяк». Главным героем проекта стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

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