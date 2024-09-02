Звездные стилисты назвали 5 трендовых вещей, которые должны быть в вашем осеннем гардеробе

Эта осень продолжает тренды практической "тихой роскоши", в гардеробе обязательно должны быть базовые вещи. Такая одежда легко акцентируется и сочетается между собой, поэтому можно создавать множество ярких образов, не тратя лишних средств на новые вещи. Также следует учитывать, что холодное время года требует уютных, комфортных и теплых вещей, стилисты рекомендуют покупать не только модную, но и функциональную одежду. Рассказываем, какие пять предметов гардероба должны обязательно быть в вашем модном арсенале осенью 2024.

Джинсовое платье

Какие вещи в трендах осенью 2024 / Фото: Freepik

Джинсовые вещи никогда не выйдут из трендов, какие бы вариации одежды ни были на вершине модного олимпа. Этой осенью модные эксперты рекомендуют позаботиться о том, чтобы в вашем гардеробе было джинсовое платье миди длины с воротничком и пояском. Такая вещь будет легко акцентироваться кожаной сумочкой и платком. Обувать под джинсовое платье можно ботильоны на каблуке или высокие сапоги на плоской подошве.

Классические штаны

Какие вещи в трендах осенью 2024

Эта вещь обязательно должна быть в гардеробе каждой женщины, которая хочет выглядеть совершенно и элегантно. Звездные стилисты рекомендуют выбирать вещи монотонного цвета с интересными элементами в виде ремней или застежек. Классические брюки можно совмещать с блузами, рубашками, жакетами, гольфами или жилетами.

Ботфорты

Какие вещи в трендах осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Ботфорты уже давно стали классикой, что не удивительно, ведь их любят все модницы мира. Этой осенью актуальными остаются высокие прямые модели из экокожи, лакированной кожи или замши. Такая обувь выразит даже самый простой образ, сделает его роскошным и совершеным.

Жакет

Какие вещи в трендах осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Стилисты этой осенью предлагают носить пиджаки свободного кроя или блейзеры монохромных оттенков. Одежда должна быть выполнена из дорогой и качественной ткани, тогда она будет служить несколько лет, не теряя своего вида и актуальности. Жакеты можно комбинировать с рубашками, платьями, юбками, джинсами и т.д. Эта базовая универсальная вещь будет подчеркивать ваше совершенство в любой одежде. Не следует бояться экспериментировать, чтобы создать для себя безупречный аутфит.

Кожаная одежда

Какие вещи в трендах осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Этой осенью кожаные вещи на пике своей популярности. Это могут быть корсеты, юбки, брюки, сарафаны, платья, жакеты и т.д. Фаворитом этого сезона будет черная кожа разнообразных текстур – от идеально гладкой матовой до ослепительной глянцевой. Поэтому стилисты рекомендуют иметь хотя бы несколько кожаных вещей, которые будут актуальны еще много лет подряд.

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