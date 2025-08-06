Звездопад Персеиды: когда и как увидеть самый зрелищный метеорный дождь

Звездопад. / © ТСН.ua

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В ночь на 13 августа украинцы смогут наблюдать в небе за метеорным потоком Персеиды. Этот звездопад происходит ежегодно, когда Земля пересекает путь обломков кометы Свифта-Туттля.

Об этом сообщает Space.com.

Персеиды являются одним из самых зрелищных метеорных потоков. Они известны тем, что порождают огненные шары, ярко освещающие ночное небо. Именно эти вспышки жители планеты называют "падающими звездами".

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Отмечается, что эти метеоритные фрагменты часто размером не больше песчинок. Они попадают в атмосферу Земли со скоростью до 59 километров в секунду.

Впрочем, отмечают ученые, метеорное зрелище в этом году имеет один важный нюанс: лунное сияние. Так, 80% освещенной Луны сойдет 12 августа за несколько часов до полуночи, и будет оставаться высоко над южным горизонтом до рассвета, омрачая почти все метеоры, кроме самых ярких из них.

Метеорный поток Персеиды принесет до 100 падающих звезд в час. Кроме того, они известны еще своими длинными следами, которые они оставляют после себя в небе.

Напомним, мы сообщали о астрономические события августа 2025 года. Ведь этот месяц традиционно является любимым месяцем для наблюдателей звездного неба. В частности, ярчайшим зрелищем станет сближение Венеры и Юпитера — 12 августа эти две яркие планеты сойдутся на небе на минимальном расстоянии, образуя эффектную пару.