Звонят и молчат: почему такие звонки опасны и что нужно делать

Украинцы все чаще жалуются на то, что к ним звонят по телефону из неизвестных номеров, а потом просто молчат. Что это значит и почему такие звонки лучше игнорировать?

Так называемые "немые" звонки – распространенная мошенническая схема. На телефон поступает входящий звонок, вы берете трубку, но на другом конце тишина, а через несколько секунд или минут телефон просто отключается.

В чем смысл "немого" звонка

С какой целью звонят по телефону и сбрасывают звонок? Дело в том, что сегодня телефонное мошенничество – это целая индустрия с большим количеством работников в так называемых колл-центрах. Среди сотрудников есть хакеры, психологи, сборщики информации, программисты, продавцы телефонных баз. И как правило "немые" звонки преследуют одну из двух задач:

Подтверждение актуальности номера телефона – это своего рода проверка будущей жертвы, ведь если абонент ответил на звонок, значит, данный номер телефона существует и им пользуются. После этого аферисты могут взять его "в работу". Попытка записывать голос потенциальной жертвы — когда вы отвечаете на "немой" звонок и пытаетесь выяснить кто вам звонит и по какому поводу, аферисты записывают минимальное количество фраз, чтобы с помощью искусственного интеллекта позже имитировать его и использовать в различных схемах.

Если же звонок сразу сбрасывают после вашего ответа, а вы позже пытаетесь перезвонить, то с вашего баланса могут списать кругленькую сумму. Такое тоже бывает довольно часто.

Что делать, если звонят по телефону и молчат

Чтобы не попасть на аферистов, рекомендуем не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров. Если это звонит мошенник, не ответивший номер сразу потеряет для них актуальность. Такое правило полностью оградит вас от телефонных мошенников.

Однако никто не может дать полную гарантию, что все звонки из неизвестных номеров обязательно должны быть от аферистов. Может быть все что угодно. У родственника или друга мог разрядиться смартфон и он звонит по телефону с чужого. Или мобильный был потерян и абонент сменил номер телефона. Тут уж вам решать – поднимать трубку или нет. Но если вы понимаете, что на том конце молчат, лучше сразу закончить вызов, чтобы у мошенников не было возможности записать ваш голос. А еще сразу занесите этот номер телефона в "черный список" и тогда этот абонент больше не сможет вам позвонить.

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