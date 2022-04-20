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"Партнеры стали лучше понимать наши потребности": Зеленский - о поставках оружия для Украины

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"Партнеры стали лучше понимать наши потребности": Зеленский - о поставках оружия для Украины

Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вместе со своей командой круглосуточно делает все возможное, чтобы наши военные скорее получили необходимое вооружение.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 апреля.

"Делаем больше, чем максимум, чтобы обеспечить поставки оружия для нашей армии. Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам - официальным и неофициальным - работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи.

И я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", - рассказал Зеленский.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

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