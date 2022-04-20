"Партнеры стали лучше понимать наши потребности": Зеленский - о поставках оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вместе со своей командой круглосуточно делает все возможное, чтобы наши военные скорее получили необходимое вооружение.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 апреля.
"Делаем больше, чем максимум, чтобы обеспечить поставки оружия для нашей армии. Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам - официальным и неофициальным - работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи.
И я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", - рассказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.
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