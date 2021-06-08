Пионовый бум в Киеве: почему так популярны и сколько стоят (видео)

Цвести пионы будут еще эту и следующую неделю, отдельные сорта еще возможно будут в последнюю декаду июня.

Не так много времени осталось чтобы насладиться сезоном пионов. В этом году цена на этот цветок в Киеве зашкаливает. Один бутон может стоить даже 200-250 гривен. Что влияет на цену и почему до сих пор можно купить в основном импортные пионы? Об этом — в сюжете "Сніданку з 1+1".

В Национальном ботаническом саду имени Гришко больше всего сортов пионов в Украине.

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В этом году из-за дождей и холодного начало лета пионы немного опоздали.

К слову, Украина снова входит в затяжную фазу дождей.

Сейчас в Киеве +16ºС.

Днем будет дождь и +24ºС. По температурным рекордам. 10 лет назад 8 июня в Киеве было +31ºС. А 1925 году было +5.

Смотритель цветов ботсада Василий Федорович, который, кстати, здесь работает более 50 лет, рассказал, что в Украине в природе встречаются два вида пионов. А здесь в ботаническом саду выращивают более 700 сортов. И больше полусотни селекционеры вывели здесь на месте. И этот процесс не заканчивается. Скоро будут новые.

"Чтобы вывести сорт, нужно 20 лет. Потому что это долгий селекционный процесс. Новый сорт в первый год не цветет. А потом, когда цветет, начинаем сверять с интернетом. У нас резерв, еще полсотни, еще надо проверить", — говорит ведущий научный сотрудник Национального ботанического сада им. Гришко Василий Горобец.

Он рассказал, как как скрещивают растения: "Та все просто. Например, взять два сорта, вот эти светлые и темные. Вот берут, срывают эту серединку и пыльцой затем посыпают рыльце другого цветка. И так она опыляется и выводят новый сорт. Часто это случается, так как пыльцу переносят насекомые ".

Цвести пионы будут еще эту и следующую неделю. Отдельные сорта еще возможно будут в последнюю декаду июня. Сезон немного сместился. Поэтому до конца этой недели, если будет теплая погода, здесь все будет в пионах.

pixabay.com

Пионовых плантаций в Украине нет. В цветочных магазинах — цветы импортные.

На столичном рынке пиона заполонили все витрины. У продавца цветов с 20-летним стажем Игоря на это есть свое объяснение: "Пионы и ромашки берут чаще. Розы — они целый год, никого не удивить, а пионы свой срок имеют".

На рынке за один бутон пахучей цветка просят от 20 до 30 гривен.

Мария засадила под бизнес целую клумбу. Говорит, такая цена — потому что растение прихотливое: "Куст посадить надо на Марии Магдалины в августе, а затем вырастет, два года не цветет, а потом пойдет в силу".

Если день хороший, то заработать на цветах с клумбы можно и тысячу. Дороже стоят именно закрытые бутоны, разъясняет продавец Наталья, ведь стоят дольше.

В элитных цветочных магазинах бутон пионов сейчас стоит дороже роз. Местные пионы стоят 50 грн. Местные розы стартуют от 40 грн.

На оптовом рынке пионы импортные, их привозят из Нидерландов, поэтому цены выше: от 90 до 250 гривен за штуку, в зависимости от сорта.

"Флористы знают, что это изысканные цветы, редкий сорт, и клиентов это не отпугивает, главное красота, а не цена", — говорят на оптовом.

Однако "Сніданок" заверяют, что и стоять срезанный цветок будет вдвое дольше отечественного - минимум шесть дней.

Чтобы продлить жизнь срезанным пионам, оборвите лишние листья внизу стебля, каждый подрежьте под как можно большим углом, так растение сможет лучше питаться водой. Выберите вазу темного цвета, заполните водой на уровне половины стеблей и добавьте две столовые ложки сахара на литр воды.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будет близка к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39ºС. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Почему пионы по своей популярности сейчас побеждают розы

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