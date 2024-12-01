Погода на декабрь 2024 года: синоптики прогнозируют нетипичное начало зимы

Первый месяц зимы в Украине будет близок к климатической норме.

Погода на День святого Николая и до конца декабря обещает быть изменчивой, без устойчивого снежного покрова или сильных морозов.

Какой погоды ждать в декабре – тепла или сильных морозов, и будет ли много осадков в первый месяц зимы – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Зима по календарю, но не за окном

По прогнозу синоптиков, декабрь в Украине будет в пределах нормы. Ожидается классическая зимняя погода. Как отмечают в "Укргидрометцентре", в декабре начинается метеорологическая зима – после перехода средней суточной температуры через 0° в сторону снижения – в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.

Согласно прогнозу, который приводит "Укргидрометцентр", средняя месячная температура воздуха в декабре 2024 года предполагается на уровне от 4 мороза до 2 тепла, что близко к норме.

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части страны сохранится погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории Украины без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1...+6°С, в южных областях и в Крыму +4...+9°С.

Синоптики прогнозируют, что погода в начале первой декабрьской недели в Украине будет без осадков, переменная облачность.

2 декабря прохладнее всего будет на севере, северо-востоке и востоке: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях термометры покажут около 0 °С — одевайтесь теплее, особенно утром. На остальной территории страны ожидается +3…+5 °С. Ночи становятся холоднее — по всей Украине столбики термометров опустятся до -1...-3 °С.

Европейская зима

Примечательно, что в декабре в Европе и Украине погода будет очень разнообразной – все из-за циклонов и температурных контрастов. Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, аномальные высокие температуры ожидаются на севере Европы и в Арктическом регионе.

Согласно прогнозам, средние значения здесь будут превышать многолетние нормы на +4…+7°С. В Центральной и Западной Европе циклоны, доминирующие в атмосфере, создадут условия для частого изменения погодных режимов. Начало месяца пройдет под влиянием полей высокого давления, что обеспечит сухую и прохладную погоду. Однако ближе к середине декабря прогнозируется усиление циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температуры и давления.

Теплый декабрь

В Украине декабрь 2024 года станет типичным переходным месяцем между осенью и зимой, уверяет синоптик Игорь Кибальчич. В северных и центральных областях средняя температура будет колебаться в пределах -1…-4 °С, что соответствует многолетним значениям.

В Карпатах будет холоднее: от -5 до -7 °С. Снежный покров ожидается нестабильным — снег будет часто сменяться дождем.

На юге и в Крыму зимние условия будут выражены довольно слабо — средняя температура в этих регионах ожидается выше 0 °С, хотя возможны кратковременные морозы.

В общем, первая декада декабря будет относительно спокойной. Вторая декада ознаменуется приходом интенсивных циклонов и атмосферных фронтов практически по всей Европе. Этот период принесет порывистые ветры, частые осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температуры на 2 — 6 ° С выше нормы.

В конце месяца, после 20 – 22 декабря, ожидается приход арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Насколько сильным и долгим будет это полярное вторжение, предсказать пока сложно.

Декабрь 2024 будет характеризовать меняющимися погодными условиями с сильным влиянием циклонов, периодическими оттепелями и температурными контрастами по всей территории Европы и Украины.

Синоптик Наталья Птуха также считает, что начало декабря в Украине будет без осадков, впрочем, во второй-третьей его декаде в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. Она отметила, что среднемесячная температура в первый месяц зимы предполагается от -4 до +2 градусов.

Месячное количество осадков ожидается от 34 до 78 миллиметров, а в горных районах 81-105 миллиметров местами.

Так, по тенденции расчетов на месяц, скорее всего, уже во второй-третьей его декаде, после антициклона, в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки.

Синоптик Наталья Голеня также сделала свой прогноз на декабрь 2024 года. По ее словам, в начале месяца будет преобладать погода без осадков.

Температурный фон ночью от 0 до -1 мороза, днем – 1-6 тепла, но это предварительно, потому что все может измениться.

До конца декабря существенных изменений не предвидится: к концу месяца еще немного осадков может выпасть.

"Устойчивых морозов можно не ждать. У нас как таковой зимы нет. Уже давно у нас нет зимы, когда среднесуточная температура 0 и ниже. Хотя в начале декабря, первая декада – как правило, должен быть переход к зимней погоде, по многолетним средним данным .Но последние 2-3 года мы такого почти не наблюдаем, чтобы был устойчивый переход хотя бы там на две-три недели, чтобы была среднесуточная температура ниже 0 градусов. Максимум – несколько дней морозов", — сказала она.

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