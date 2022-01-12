"1,2,3,4,5! Вышел зайчик погулять": телеканал "Рада" снова оконфузился (видео)

За кадром женский голос произнес детскую считалку.

Во время трансляции заседания Кабинета Министров на парламентском телеканале "Рада" снова произошел конфуз.

Так, 12 января во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля закадровый голос сообщил, что "мы вытащили и заново засунули".

А позже женский голос произнес детскую считалку: "Один, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять".

Напомним:

11 января телеканал "Рада" во время прямого эфира нечаянно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли . Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР. Иллюстраторы телеканала разместили фото Стефанчука так, что снизу под его фотографией была надпись "внезапно умер".

Спикер Верховной Рады с юмором отреагировал на казус, случившийся в прямом эфире парламентского телеканала "Рада".

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