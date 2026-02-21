ТСН в социальных сетях

Политика
1037
1 мин

10 % пошлины от Трампа, взрывы в украинских городах и финансовая угроза от Венгрии: главные новости ночи 21 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 февраля 2026 года:

  • Глобальная пошлина 10%: Трамп объявил о новых тарифах для всех стран Читать далее –>

  • Глобальные 10% пошлины: США вводят новые тарифы для всего мира - что известно Читать далее –>

  • В Запорожье раздался взрыв: что известно Читать далее –>

  • Финансовая помощь ЕС под угрозой: какое требование предъявила Венгрия Украине Читать далее –>

  • Ночная атака на Одессу: оказавшаяся под ударом дронов Читать далее –>

1037
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie