"План завершения войны за 100 дней": посол Украины в США рассказала, означает ли что-то дата 9 мая

Посол Украины в США отрицала наличие 100-дневного плана прекращения войны и назвала информацию об этом российским вбросом.

Так называемый "мирный план за 100 дней", обнародованный западными СМИ, может быть российским вбросом и не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Удивительно как на 10-м году российской захватнической войны/3 году полномасштабной агрессии, россияне до сих пор легко вбрасывают свои провокации в наше инфопространство. За последние дни многие люди спрашивали меня частно есть ли какая-то правда в так называемом "конкретном плане за 100 дней". После очередного ответа непублично уже думала написать здесь, но вот вижу что Виталий Портников уже прекрасно и кратко уже разложил по полочкам признаки того, что план, который выглядит как российский вброс, скорее всего и является исключительно российским вбросом и не стоит отвлечения внимания на него", – пишет Маркарова.

Дипломатка объяснила, что сразу подумала об ИПСО, как только увидела дату 9 мая. Она подчеркнула, что такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще нет. Как и даже 8 мая.

"Даже 8 мая к Мемориалу Второй мировой войны я – единственный посол, который приходит с командой все 4 года моего Посольского служения возлагать венок и выступать. Поэтому как только видите, что будто "американцы что-то предлагают до 9 мая" — можете смело включать критическое мышление", – подытожила Маркарова.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп якобы поручил специальному представителю США по вопросам Украины Киту Келлогу завершить войну за 100 дней.

Руководитель ОП Андрей Ермак ответил, что информация о завершении войны "за 100 дней" не соответствует действительности.

В СНБО также заявили, что в настоящее время информация, фигурирующая в медиа разных стран о сроках окончания войны, не соответствует действительности вообще.

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