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100 дней в пользу Кремля: чем политика Трампа угрожает Украине
Действия Белого дома могут создать серьезные риски для украинских интересов, особенно в сфере безопасности и будущего международного статуса.
В первые 100 дней второго срока президента США Дональда Трампа его администрация сделала ряд шагов, фактически ставших «подарком» для Кремля.
Об этом пишет The New York Times.
В частности, речь идет о давлении на Украину по поводу уступок по территориям, обещаниям ослабить санкции против России и фактическом «прощении» за полномасштабное вторжение 2022 года.
Издание сообщает, что во время переговоров в Москве, которые проводил представитель Трампа Стив Виткофф, обсуждалась откровенно односторонняя концепция мира: Россия сохраняет захваченные силой территории, а Украине фактически запрещается вступление в НАТО.
Более того, Трамп, как сообщается, рассматривает даже возможность официального признания российского контроля над Крымом. При этом он заявил, что Россия не получит всю Украину — чем, по словам журналистов, фактически подтвердил готовность США к уступкам.
Кроме этого, США за Трампа:
ослабили кибероперации против России;
урезали программы борьбы с российской дезинформацией и санкционными нарушениями;
отменили новые пошлины для РФ, тогда как даже против Украины они остались в силе.
Также обсуждается возможность снятия ограничений с газопровода «Северный поток — 2».
Аналитик RAND Corporation Самуэль Чарап отмечает, что часть решений Трампа, вероятно, не преследовала помощи Кремля, однако их последствия вполне в пользу Москвы.
Хотя мирная концепция Трампа и не отвечает всем требованиям РФ (в частности, полной демилитаризации Украины), многие аналитики уже трактуют сохранение за Россией захваченных территорий как «неизбежную реальность».
Напомним, по словам политолога Ростислава Балабана, Трамп — в известной степени нарцисс, который еще в 1980-х годах озвучивал те же идеи, что и сегодня. Потому его позицию почти невозможно изменить.