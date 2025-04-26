100 дней в пользу Кремля: чем политика Трампа угрожает Украине

Почему новая администрация США играет на руку Кремлю / © ТСН.ua

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В первые 100 дней второго срока президента США Дональда Трампа его администрация сделала ряд шагов, фактически ставших «подарком» для Кремля.

Об этом пишет The New York Times.

В частности, речь идет о давлении на Украину по поводу уступок по территориям, обещаниям ослабить санкции против России и фактическом «прощении» за полномасштабное вторжение 2022 года.

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Издание сообщает, что во время переговоров в Москве, которые проводил представитель Трампа Стив Виткофф, обсуждалась откровенно односторонняя концепция мира: Россия сохраняет захваченные силой территории, а Украине фактически запрещается вступление в НАТО.

Более того, Трамп, как сообщается, рассматривает даже возможность официального признания российского контроля над Крымом. При этом он заявил, что Россия не получит всю Украину — чем, по словам журналистов, фактически подтвердил готовность США к уступкам.

Кроме этого, США за Трампа:

ослабили кибероперации против России;

урезали программы борьбы с российской дезинформацией и санкционными нарушениями;

отменили новые пошлины для РФ, тогда как даже против Украины они остались в силе.

Также обсуждается возможность снятия ограничений с газопровода «Северный поток — 2».

Аналитик RAND Corporation Самуэль Чарап отмечает, что часть решений Трампа, вероятно, не преследовала помощи Кремля, однако их последствия вполне в пользу Москвы.

Хотя мирная концепция Трампа и не отвечает всем требованиям РФ (в частности, полной демилитаризации Украины), многие аналитики уже трактуют сохранение за Россией захваченных территорий как «неизбежную реальность».

Напомним, по словам политолога Ростислава Балабана, Трамп — в известной степени нарцисс, который еще в 1980-х годах озвучивал те же идеи, что и сегодня. Потому его позицию почти невозможно изменить.