100 млрд США для Украины и Израиля: не все в Конгрессе поддерживают общую помощь

Не все на Капитолийском холме поддерживают объединение помощи США для Украины и Израиля.

Девять сенаторов-республиканцев в общем письме к лидерам в Сенате призвали к тому, чтобы любую дополнительную помощь США Израилю и Украине выносить и голосовать отдельно.

Об этом пишет "Голос Америки".

Авторы письма убеждены, что объединение законодательства в общий пакет помощи может создать политические осложнения и помешать поддержке, необходимой охваченному войной Израилю.

В письме сенаторы Синтия Ламмис, Джей Ди Вэнс, Джош Хоули, Марша Блэкберн, Майк Браун, Майк Ли, Рик Скотт и Рон Джонсон призвали «отделить попытки предоставления военной помощи Израилю от предоставления дополнительных средств Украине или другим делам».

Некоторые аналитики соглашаются, что конфликты в Украине и Израиле – это два разных события, которые заслуживают двух разных ответов.

Конгрессмен-республиканец Тони Гонзалес считает, что пакеты нужно объединить, в частности, учитывая, что помощь нужно быстро рассмотреть. А вот конгрессмен-республиканец Келли Армстронг говорит, что хоть и поддерживает помощь Украине, он выступает против совместного голосования, ведь хочет большей четкости относительно планов по Украине.

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Вместе с тем, в администрации неоднократно отмечали, что США способны оказать помощь как Украине, так и Израилю, а также защитить свои собственные национальные интересы.

В целом большинство американских законодателей, в обеих палатах, как республиканцы, так и демократы, поддерживают продолжение предоставления Украине помощи в ее борьбе против российской агрессии.

Как писали ранее американские журналисты, из 100 миллиардов запроса администрации в Конгресс, 60 миллиардов долларов будут просить на помощь Украине, а 10 миллиардов – Израилю. Reuters пишет, что по данным нескольких источников, Байден не определился с окончательной суммой, поэтому Конгресс пока не сообщил о деталях запроса.

При этом неизвестно, как быстро Конгресс сможет принять такой законопроект, ведь законодательная деятельность в Палате представителей находится в тупике более двух недель из-за отсутствия постоянного спикера.

Напомним, что ранее Байден заверил Зеленского в поддержке перед обращением к нации из-за войны в Украине. Он отметил неизменную двухпартийную поддержку Соединенными Штатами защиты Украиной своего суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего.

Заметим, что выступление Байдена перед нацией состоится 20 октября, 3:00 ночи по Киеву – ред.).

Ожидается, что на следующий день Белый дом направит запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

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