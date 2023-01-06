11 провальных попыток: Палата представителей не выбрала спикера и ушла на перерыв

Палата представителей Конгресса США завершила третий день работы без руководителя и так и не избрала спикера.

Поэтому они проголосовали за перерыв до пятницы, пишет Укринформ.

Законодатели провели 11 провальных голосований, в ходе которых ни один кандидат не набрал необходимых 218 голосов.

Основным претендентом на должность спикера нижней палаты остается лидер республиканцев Кевин Маккарти, фактически возглавляющий большинство. Но часть его однопартийцев, около двух десятков консерваторов и ультраправых, отказываются поддержать своего партийного лидера.

Маккарти потерял еще по крайней мере один голос республиканцев, в то время как остальные 200 членов его партии продолжали высказываться в его поддержку.

Ожидается, что к полудню пятницы республиканцы попытаются найти компромиссное решение внутри партии, чтобы наконец-то выбрать спикера и разблокировать работу Палаты представителей США.

Ранее американский президент Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что процесс затягивается и заметил, что это создает, в том числе негативный эффект для США на международной арене.

Напомним, что процесс избрания спикера Палаты представителей продолжается уже несколько дней.

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