11 сентября: в США пересмотрят секретность документов о терактах

Байден приветствует такое решение Минюста США.

Президент США Джо Байден приветствует решение американского Минюста пересмотреть секретность документов по терактам 11 сентября 2001 года в преддверии 20-й годовщины трагедии.

Об этом сообщает Белый дом.

"Как я обещал в ходе своей кампании, администрация привержена обеспечению максимального уровня транспарентности в соответствии с законом и соблюдению строгого руководства по задействованию государственной тайны, выпущенного во время администрации Обамы-Байдена (Байден занимал в администрации Обамы пост вице-президента - ред.)", — говорится в заявлении главы государства.

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"В связи с этим я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность вновь рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно скорее", — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, 11 сентября 2001 в Нью-Йорке произошел самый страшный теракт в истории. Два самолета "Боинг-767" с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания рухнули. Масштабный террористический акт унес жизни 2733 человек.

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