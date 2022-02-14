12 тысяч противотанковых и тысячу зенитных ракет: посол в Германии снова попросил у Берлина тяжелое вооружение

12 тысяч противотанковых и тысячу зенитных ракет: посол в Германии снова попросил у Берлина тяжелое вооружение

Визиты Шольца в Киев и Москву украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев снова попросил у Берлина тяжелое вооружение. Он подчеркнул, что Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ.

Об этом он заявил в интервью телекомпании Bild TV, пишет DW.

Визиты Шольца в Киев и Москву, запланированные соответственно на 14 и 15 февраля, украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии.

"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", — подчеркнул Мельник.

По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни".

Мельник признал, что у России преимущество над Украиной в воздухе и на море.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью медиакомпании ARD вечером 13 февраля также предупредила об "опасной ситуации" вокруг Украины. В то же время Бербок сказала, что пока "нет признаков того, что вооруженное противостояние является решенным делом".

Напомним:

Правительство Германии ожидает от Российской Федерации срочных признаков деэскалации ситуации на границе. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России.

Также в Бундестаге обсуждается конфискация имущества олигархов из РФ в случае вторжения в Украину.

В Киев прибыл с визитом канцлер Германии Олаф Шольц | Новости Украины

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