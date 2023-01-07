13 неудачных попыток: в Палате представителей США до сих пор не избрали спикера

Парламентарии взяли перерыв, чтобы устроить дополнительные переговоры перед следующим раундом.

Спустя 13 неудачных попыток избрать спикера в Палате представителей США представители нижней палаты американского парламента проголосовали за перерыв до позднего вечера пятницы.

Об этом пишет Укринформ.

Республиканское большинство поддержало объявить перерыв до 22 часов пятницы (5 утра субботы по Киеву). Демократы высказались против.

Республиканский лидер Кевин Маккарти и его окружение несколько добились серьезного прогресса на пути утверждения его кандидатуры спикером нижней палаты. За последние сутки Маккарте удалось переклонить в свою пользу 15 однопартийцев, голосовавших против него еще день назад. Для получения положительного результата ему необходима поддержка еще четырех конгрессменов.

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Напомним, что республиканцы пытаются выбрать спикера уже несколько дней подряд, но пока их попытки провальны.

Они уже даже преодолели 100-летний антирекорд по количеству попыток голосования по избранию спикера нижней палаты Конгресса США.

Президент США Джо Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев избрать спикера Палаты представителей. Его немного смущает эта ситуация.

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