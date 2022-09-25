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"17 массовых захоронений с жертвами киевского режима": какую дезинформацию распространяет враг

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"17 массовых захоронений с жертвами киевского режима": какую дезинформацию распространяет враг

Фото: Pexels

Российские оккупанты продолжают распространять дезинформацию.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в течение 24 сентября 2022 года оккупанты распространили:

  • Дезинформацию

Луганская коллаборантка В. Сорока заявила, что «межведомственная рабочая группа по поиску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти обнаружила на [ТОТ Луганской области] 17 массовых захоронений с жертвами киевского режима, убитыми в период с 2014г. до февраля 2022г.».

  • Дезинформацию

Коллаборант-«руководитель» Энергодара А. Волга заявил: «украинские военные продолжают обстреливать город – они бьют по гражданской инфраструктуре… военной техники в районах, где были прилеты, не было… ни в один избирательный участок боевики не попали, хотя целились туда» .

  • Дезинформацию

СМИ РФ сообщили, что «украинские военнопленные обратились к [«руководителям» временно оккупированных территорий Донецкой области] с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого».

Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.

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