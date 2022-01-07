Многочисленные жертвы, более трех тысяч задержанных и перебои с Интернетом: что известно о протестах в Казахстане

Многочисленные жертвы, более трех тысяч задержанных и перебои с Интернетом: что известно о протестах в Казахстане

О точном числе пострадавших гражданских не сообщается.

В Алматы все здания государственных органов находятся под контролем силовиков, в том числе акимат ( региональный орган исполнительной власти в Казахстане - ред.), резиденция президента и площадь Республики.

Об этом информирует "Хабар 24"

Число погибших сотрудников силовых структур выросло. МВД сообщает о 18 жертвах. Еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали. Задержаны более трех тысяч нарушителей. О точном числе пострадавших гражданских не сообщается. На сегодняшнее утро известно об уничтожении 26 и ранении 18 "вооруженных преступников", следует из данных МВД.

В столице Казахстана, в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, по заявлению МВД, обстановка сейчас стабильная. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыты несколько участков автодорог и железнодорожные пути.

Алматинский аэропорт не будет работать до обеда 7 января.

Жители столицы Казахстана и в Алмате по-прежнему испытывают трудности с доступом в интернет. Об этом передает "Интерфакс".

В Казахстане временно ограничен доступ в Интернет якобы "в целях обеспечения безопасности". К вечеру четверга доступ в интернет был восстановлен, но через два часа интернет вновь пропал. Утром в пятницу доступ к интернету восстановлен местами.

Военные на БТР находятся у памятника Независимости на площади Республики.

Об этом пишет "Sputnik Казахстан".

Машины, которые пытаются проехать в этот район, разворачивают. Если водители не реагируют на указания, то силовики делают предупредительные выстрелы в воздух. На площади протестующих нет. Со стороны проспекта Назарбаева и на площади можно увидеть около 10 разбитых машин. Недалеко от площади, на тротуаре лежит тело мужчины - предположительно, это один из протестующих, он в гражданской одежде. Периодически слышны выстрелы с разных сторон.

Людей на улицах практически нет - не видно ни силовиков, ни протестующих. Частично улицы очищены от баррикад, кое-где собран крупный мусор.

В связи с протестами приостановлено проведение религиозных обрядов и церемоний во всех культовых сооружениях страны.

Протесты в Казахстане: страна подтвердила наличие жертв среди гражданских | Новости мира