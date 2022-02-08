"1938 год для нашего поколения": премьер Литвы призвала Европу "не помогать угнетателю"

Премьер допускает, что Путину, наверное, льстят визиты иностранных коллег, потому что так он чувствует себя важным геополитическим игроком.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что сегодняшняя ситуация с безопасностью в Европе напоминает события 1938 года накануне Второй мировой войны, когда европейские лидеры шли на уступки Гитлеру, вместо того, чтобы дать отпор агрессору.
Об этом Шимоните сказала в интервью The Guardian.
"Это момент 1938 года для нашего поколения. Нейтралитет помогает угнетателю, но никогда — жертве", — сказала Ингрида Шимоните.
В издании отметили, что премьер Литвы является одним из немногих европейских политиков, наиболее готовых отстаивать демократию и разоблачать методы автократии. Именно ее позиция привела к конфликту Вильнюса не только с Россией, но и с Китаем. Пекин "наказал" Литву за открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, сократив торговлю и настаивая на выводе своих компаний из Литвы (почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны — читайте по ссылке).
Шимоните сказала, что двойные угрозы со стороны сверхдержав показали, что для Запада необходимо исключить неуверенность в себе и внутренние разногласия.
"Первый ответ — не бояться, а говорить", — призывает политика.
Беларусь
Она обратила внимание, что скопление российских войск в Беларуси чревато изменением безопасности в регионе.
"Если эти военные учения будут означать, что вооружение и войска останутся на территории Беларуси на неопределенный срок, это существенно изменяет расчеты. Это означает увеличение присутствия НАТО. Российские войска, находящиеся на юге его (Лукашенко — Ред.) страны, могут быть перемещены очень быстро. Существуют разновидности гибридных атак. Вот так, к сожалению, действуют эти режимы — нет "красных линий", которые они не пересекут", — говорит Шимоните.
"Северный поток-2"
Премьер допускает, что Путину, наверное, льстят визиты иностранных коллег, потому что так он чувствует себя важным геополитическим игроком.
Шимоните раскритиковала газопровод "Северный поток-2", заявив, что он усиливает зависимость Европы от российского газа и является очень важным инструментом влияния Кремля.
"Несмотря на то, что мы являемся близкими партнерами с Германией, мы уже очень долго говорим: не увеличивайте вашу зависимость от российского газа. С Путиным нет чисто коммерческих проектов. Все можно превратить в геополитику", — подытожила она.
Напомним, что Австрия поддержала введение санкций против РФ в случае нападения на Украину. Глава МИД Австрии заявил, что "чертить границы государства в XXI веке с помощью танков" недопустимо.
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