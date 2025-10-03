2 октября 2025 состоялось заседание рабочей группы Комиссии по рассмотрению ситуации на энергорынке.

Реклама

Председатель Комиссии Алексей Кучеренко, открывая заседание, сообщил, что Временная следственная комиссия по закону нарабатывает окончательный отчет, ведь вскоре истечет год ее работы. Пока же текущая ситуация на энергетическом рынке объективно стала нуждаться в детальном анализе. События последних месяцев заставили провести обсуждение, чтобы оценить последние тенденции, обсудить значительные колебания цен, исследовать процессы на рынке и принять обоснованные решения, которые обеспечат прозрачность, стабильность и доверие к функционированию энергетического сектора в Украине.

По результатам мониторинга украинского рынка электроэнергии, в августе и сентябре 2025 зафиксированы рекордные показатели экспорта и временный профицит энергоресурсов. Так, за 14 дней последнего августа экспорт составил 289 тысяч мегаватт-часов, а в первой половине сентября – 307 тысяч мегаватт-часов. Импорт за вторую половину августа составлял 52 тысячи мегаватт-часов.

По оценкам аналитиков, сентябрь стал месяцем рекордного экспорта: объем экспорта увеличился на 40% по сравнению с предыдущим периодом. Сезонный профицит электроэнергии естественно давил на рыночные цены, что явилось неожиданностью для трейдеров. Несмотря на то, что профицит носил сезонный характер, трейдеры не спрогнозировали, что показало высокий уровень неопределенности на рынке.

Реклама

Также по состоянию на сегодняшний день большая часть контрактов в Украине привязывается к рынку суток вперед (РДН), чего нет в большинстве европейских стран. Эта особенность оказывает влияние на стабильность цены и конкурентоспособность.

Дискуссия участников рабочей группы показала, что прогнозирование цен остается сложной задачей из-за сочетания природного профицита и регуляторных ограничений.

Была отмечена и проблема, что некоторые новые участники рынка быстро становятся трейдерами и получают возможность торговли значительными объемами электроэнергии, что позволило манипулировать ценами и ситуацией. В то же время рынок практически не терпит потери в случае их отсутствия.