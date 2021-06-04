"20 человек "на выход" являются первыми, но не последними" — Зеленский о выселении экс-чиновникив с госдач

На прошлом заседании СНБО Зеленский поручил провести аудит всех государственных земель и домов, а также установить полный перечень их жителей.

В ближайшее время первые двадцать человек, среди которых — бывшие министры, генеральные прокуроры и другие чиновники, будут выселены из государственных домов.

Об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня.

"Сегодня мы обсудили проблемные вопросы граждан, проживающих в сельской местности. А именно — в селах Конча-Заспа и Пуща-Водица, где самой большой проблемой является использование объектов государственной собственности непонятными лицами на непонятных основаниях", — отметил он.

Президент напомнил, что на прошлом заседании СНБО поручил провести аудит всех государственных земель и домов, а также установить полный перечень их жителей.

"Сегодня мы услышали первые результаты: в ближайшее время первые двадцать человек, среди которых — бывшие министры, генеральные прокуроры и другие чиновники, будут выселены из государственных домов. Хочу подчеркнуть — эти двадцать человек "на выход" являются первыми и далеко не последним", — резюмировал он.

О том, как экс-чиновникив выселяют с госдач после аудита Зеленского — в нашем материале.

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