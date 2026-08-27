200 миллиардов евро для ВСУ: 4 страны ЕС выдвинули жесткое требование по активам РФ

В ЕС разработали новый план конфискации российских миллиардов / © ТСН.ua

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Министры иностранных дел Испании, Швеции, Нидерландов и Польши направили официальное письмо руководству Еврокомиссии с требованием разработать новые механизмы использования замороженных российских активов для нужд Киева. Дипломаты предупреждают, что уже утвержденного кредита в размере 90 миллиардов евро будет недостаточно для поддержки оборонных усилий Украины в условиях затяжной войны.

О содержании этого дипломатического обращения сообщает El Pais.

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Содержание дипломатического письма

Министры адресовали письмо высокой представительнице по вопросам внешней политики Каи Каллас, а также комиссару по экономике Валдису Домбровскису и комиссару по вопросам расширения Марти Кос. В своем обращении дипломаты отмечают, что текущий кредит хоть и оказывает значительное влияние, но объективно не покрывает все потребности Киева.

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Они отмечают, что Украина нуждается в большей финансовой поддержке как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Использование более 200 млрд евро российских активов должно стать не только важным инструментом помощи, но и мощным средством усиления политического давления на Москву.

Бельгийский барьер и новые предложения

Главным препятствием в этом вопросе остается позиция Бельгии, на территории которой расположено учреждение Euroclear, сохраняющее львиную долю российских финансов. Брюссель категорически отказывается давать зеленый свет конфискации из-за страха жестких финансовых репрессий со стороны Кремля. Этот страх только усугубился после недавнего решения российского суда, обязавшего Euroclear выплатить огромные компенсации за содержание средств.

Осознавая сложность ситуации, авторы письма предлагают создать специальную группу технических экспертов при Еврокомиссии. Задача этой группы – разработать такие механизмы конфискации, при которых государства-члены равномерно распределят риски между собой, чтобы ни одна страна не несла непропорциональное бремя ответственности.

Свои предложения министры планируют активно продвигать во время неформального саммита Gymnich, который состоится в ирландском городе Виклов. Хотя политики не принимают окончательные решения на таких неформальных встречах, этот формат остается ключевой площадкой для формирования общей политической линии ЕС на весь последующий период.

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