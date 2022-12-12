"2023 год – это год победы": в Раде сообщили, будут ли осенью парламентские выборы

Шуляк говорит, что готовиться к новым выборам следует после победы.

Очередные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 29 октября 2023 года, но из-за полномасштабного вторжения РФ теперь сложно спрогнозировать, когда будет голосование.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

Шуляк выразила надежду, что война закончится победой Украины в 2023 году, но сейчас не время говорить о выборах, учитывая тяжелую ситуацию на фронте.

"Мы знаем, что в 2023 году (будет победа. — Ред.) Мы принимали бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно. Но прогнозировать сейчас выборы, понимая какая сложная ситуация на фронте, это немного кощунство", – сказала она.

Шуляк объяснила, что уже сейчас есть ряд проблем и дискуссионных вопросов в проведении предстоящих выборов. По ее словам, речь идет, в частности, об использовании открытых списков и гендерной квоте женщин.

"Есть статистика, которая говорит о том, что на местных выборах 63% отказов – это были отказы женщин, которые использовались просто как технические кандидаты", – рассказала Шуляк.

Кроме того, существует вопрос с голосованием внутри перемещенных лиц и граждан, находящихся за границей. По ее мнению, сделать это даже технически будет очень сложно.

"Пока сейчас проводить такую дискуссию? На мой взгляд, да, можно обсуждать, можно садиться за круглый стол объединенной парламентской оборонной коалицией, и говорить: у нас есть такие проблемы, и их надо совместно решить. Не заниматься политической агитацией и рекламой", – добавила Шуляк.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 ноября приняла государственный бюджет на 2023 год.

А 16 ноября ВРУ продлила действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

Между тем, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему у народных депутатов от запрещенной "Оппозиционный блок — За жизнь", а также беглых нардепов, выехавших за границу после 24 февраля и до сих пор не вернувшихся, не забрали мандаты. По его словам, забрать мандат оказалось не так просто.

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